Alberto Fernández encabezó el acto de inicio formal de la “Variante Cañuelas”.

El Presidente de la Nación participó del acto junto a la intendenta Marisa Fassi, el gobernador Axel Kicillof, el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa, el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, y el Administrador de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta. La obra de 5.700 millones de pesos forma parte de las ex PPP que el gobierno anterior dejó inconclusas.

Las principales autoridades de la Nación y la Provincia se dieron cita este martes en Cañuelas, donde tuvo lugar el acto protocolar de inicio de la obra de construcción de la “Variante Cañuelas” de la Autopista Ezeiza Cañuelas.

La intendenta Marisa Fassi recibió al Presidente Alberto Fernández, el gobernador Axel Kicillof, el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa, el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, y el Administrador de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta, entre otras autoridades nacionales, provinciales y municipales.

En una carpa montada en el inicio de la obra, se presentó ante un auditorio conformado por trabajadores y trabajadoras, empresarios, referentes de instituciones y adultos mayores que fueron especialmente invitados, la llamada “Variante Cañuelas” de la Autopista, que consiste en la construcción de 9 kilómetros de autopista que unirá el puente La Pérgola por el ingreso a Cañuelas por calle Pellegrini, y que implica una inversión de más de 5.700 millones de pesos.

Marisa Fassi fue la encargada de abrir la lista de oradores, agradeciendo la presencia de las autoridades nacionales y provinciales y remarcando que “en los 200 años de historia de Cañuelas ningún gobierno hizo tanta obra pública como este».

La jefa comunal expresó públicamente el agradecimiento al Presidente y al Gobernador por la apertura total del Hospital Regional Néstor Kirchner durante la pandemia, y recordó que “el gobierno anterior no quiso abrirlo, un hospital que inauguró la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el 2015 y que durante la gestión de Cambiemos funcionó a menos del 20 por ciento”.

Marisa hizo también hincapié en la obra que hoy está en marcha, recordando que en el 2019 fue anunciada con bombos y platillos en plena campaña electoral “pero que no tiraron ni un solo metro de asfalto”.

Y destacó el rol del estado en el crecimiento de Cañuelas: “Hoy tenemos un parque industrial que es de los más importantes de la región, y un Mercado Agroganadero que ya comenzó a funcionar, pero para que el desarrollo sea posible hace falta de la sinergia de los emprendedores con el Estado, y esta obra es el mejor ejemplo de esto”, aseguró resaltando que la finalización de la autopista “no sólo generará mejor circulación y mayor seguridad vial sino que impactará directamente en la producción”.

“No trabajamos para que alguien haga negocios, sino para que la gente viva mejor”

El presidente Alberto Fernández hizo referencia a la obra, que fue parte de una de las concesiones de la modalidad de contratación de Participación Público – Privada (PPP) que impulsó el Gobierno anterior y que, luego de dos años, solo contaba con una ejecución del 2 por ciento.

La rescisión de dichos contratos, implicó un importante trabajo y una fuerte decisión de Vialidad Nacional, que logró acuerdos con las empresas y consiguió desarmar el complejo esquema de las PPP con costos mínimos para el Estado, al tiempo que las nuevas licitaciones se concretaron por costos en dólares muy inferiores a los contratos firmados por el gobierno anterior, permitiendo en la actualidad la reactivación de las obras.

El Presidente aseguró que “hubo que poner todo en marcha resolviendo las urgencias, y así empezamos un plan que hoy en día tiene casi 5 mil obras a lo largo y a lo ancho de la Argentina”, y añadió: “Hay cosas que el mercado no resuelve, por eso los que confiaron en él nos dejaron sin universidades, sin escuelas, sin salud y sin caminos”.

“Hacemos estas obras con enorme tranquilidad de conciencia porque no le damos ninguna ventaja a nadie, no trabajamos para que alguien haga negocios y solo lo hacemos para que la gente viva mejor”, dijo también Fernández.

“Sin rutas no hay federalismo ni igualdad”

Por su parte, el gobernador Axel Kicillof aseguró que “esta obra forma parte de un plan tremendamente ambicioso que pusimos en marcha a partir de 2019 en la provincia de Buenos Aires”, que incluyó a Nación, Provincia y municipios porque “integró todos los niveles de gobierno”.

“Sin un sistema de rutas que funcione, que abarque a toda la provincia y sea transversal no hay federalismo e igualdad”, dijo el mandatario bonaerense.

En tanto, el titular de la Cámara de Diputados Sergio Massa expresó que “las PPP tenían dos objetivos, el negocio financiero y la concentración de la riqueza con un compromiso de deuda que asumía el Estado argentino”.

En tanto, Massa realizó también un importante anuncio, al reafirmar «el compromiso del Presidente, y del Presidente de la Cámara, para que Cañuelas tenga definitivamente la universidad para la región y este modelo de desarrollo. Porque creemos en el trabajo y la producción, pero creemos en la educación pública, gratuita de calidad e inclusiva como instrumento de movilidad ascendente. Ese es en definitiva el modelo de desarrollo que pretendemos para la Argentina», aseguró.

Finalmente, el ministro Katopodis aseguró que las obras “representan a un Estado que cuida y protege a sus ciudadanos, en lugar de uno que se desentiende, y representan además la forma en la que el Presidente y el Gobierno tienen en claro que se tiene que administrar el Estado, con capacidad de proyectar, planificar e intervenir de manera inteligente”.

La obra

La importante obra vial implica la finalización de la autopista tal como estaba prevista en su traza original. Vinculará la AU Ezeiza – Cañuelas y la Ruta Nacional Nº3 en forma periférica a la ciudad de Cañuelas, mejorando la circulación y la seguridad en el empalme entre las rutas nacionales 3 y 205 y el Ferrocarril Roca. Asimismo, el nuevo trazado le dará continuidad a la doble calzada existente desde la Autopista Ezeiza – Cañuelas hasta la Autovía en la Ruta Nacional 3.

De esta manera, la configuración de la calzada será de dos carriles por sentido de circulación, con un ancho de 3,65 metros cada uno, un cantero central de 9,10 metros y banquinas pavimentadas a ambos lados. Las tareas se llevarán a cabo mediante la colocación de carpeta y bases de concreto asfáltico, base de suelo-cemento, base de estabilizado granular y sub base de suelo-cal.

Por otro lado, el proyecto comprende la ejecución de intersecciones, entre las que se destaca un doble puente en la intersección entre la RN 205 y el Ferrocarril Roca y un bajo nivel tipo diamante a la altura del km 67,65 de la RN 3, en el empalme con la calle Pellegrini.