Atención: cuidado con las estafas telefónicas.

En el marco de las medidas económicas dispuestas por el Gobierno Nacional con el objetivo de asistir a monotributistas y personas sin ingresos registrado por medio del IFE (Ingreso Familiar de Emergencia), jubilados, discapacitados y beneficiarios de la AUH, se han registrado en Cañuelas varios intentos de estafas telefónicas o “cuentos del tío”.

Si bien no existe una única modalidad, en varios casos se ha detectado que quienes llaman (generalmente desde un teléfono celular) dicen ser empleados de ANSES, y no conocen ningún dato de la persona con la que se están comunicando. Mediante argucias intentan determinar si quien recibe la llamada o el mensaje es jubilado, beneficiario de la AUH o del IFE. Con posterioridad intentan que la persona concurra a un cajero automático, y extraer datos de la cuenta bancaria (CBU y una clave de acceso remoto) con lo cual pueden disponer de los recursos que existan en la misma.

Ante esta situación es importante concientizar sobre todo a los adultos mayores, para que estén atentos y no caigan en este tipo de engaños. ANSES NO LLAMA a los adultos mayores; tampoco ninguna institución bancaria solicita que los beneficiarios vayan a los cajeros.

Se recomienda a quienes hayan recibido llamados de esta naturaleza que realicen la denuncia correspondiente en la fiscalía, como forma de evitar que estas situaciones continúen.