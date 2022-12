Cañuelas cortó la racha y ganó de visitante.

Compartir

Fue 2 a 0 a Laferrere con doblete de Iraola.

Se empieza a terminar el campeonato femenino de la Primera C. Este fin de semana se jugó la fecha 24 y a falta de dos fechas para la finalización, ya quedó todo definido. Talleres de Córdoba y San Luis sellaron su ascenso a la Primera B. El conjunto cordobés ascendió sin jugar ya que no se presentó Arsenal, mientras que las puntanas golearon de visitante a Nueva Chicago. Por el lado de Cañuelas, la última fecha iba contra Argentino de Merlo que no continuó el torneo, por ende, era la despedida jugando fuera de casa.

El partido a priori era parejo, dos equipos que venían de mitad de tabla para abajo, pero mejorando en sus actuaciones. En el partido de ida, “las villeritas” habían ganado por 2 a 1 en el sintético del Jorge Arin en un partido muy ajustado. http://palpitandodeportes.com.ar