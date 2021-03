Cañuelas suma el cuarto vacunatorio, en el Polideportivo de Máximo Paz.

Compartir

A partir de este miércoles 17, los y las vecinas de Cañuelas contarán con un nuevo centro de vacunación contra el Covid19, en el Polideportivo de la localidad de Máximo Paz. El mismo ya recibió un lote de vacunas y desde mañana comenzará a funcionar en base al sistema de turnos de la Provincia de Buenos Aires.

El vacunatorio del Polideportivo de Máximo Paz se suma a los tres que ya se encuentran funcionando, en el Hospital Regional Néstor Kirchner, el Club San Martín, y el Hospital Ángel Marzetti, lo que permitirá incrementar notablemente el ritmo de vacunación llegando a la mayor cantidad de cañuelenses en el menor tiempo posible.

El sistema de turnos de la Provincia está organizado en base a diferentes variables, priorizando según grupos de riesgo: adultos mayores, docentes, y personas entre 18 y 60 años con comorbilidades. Los turnos se otorgan también en función de las vacunas disponibles (en este punto vale aclarar que algunas de las vacunas aún no fueron autorizadas por ANMAT para mayores de 60 años).

En el caso de personas que reciban un turno pero no puedan concurrir por el motivo que sea, se solicita cancelarlo por medio de la aplicación o página web, de modo que el mismo sea reasignado a otra persona, y se reprograme su turno.

Quienes aún no se hayan inscripto, pueden hacerlo de forma online en www.vacunatepba.gba.gob.ar o acercándose a los puntos de inscripción presencial dispuestos por el Gobierno Municipal, en la plaza San Martín, CIC de Máximo Paz, las Unidades Sanitarias y también en dependencias provinciales y nacionales como las sedes de IOMA, Defensoría del Pueblo, y PAMI.