Cañuelas sumó 15 móviles para seguridad y salud.

El Gobierno Municipal sumó este viernes un total de trece móviles policiales, una ambulancia para el Hospital Marzetti y un vehículo utilitario para el área de Asistencia Crítica, que fueron presentados en un acto llevado a cabo en el Hospital Regional Néstor Kirchner con la presencia del ministro del Interior Eduardo “Wado” de Pedro y la ministra de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Teresa García.

La intendenta Marisa Fassi recibió a los funcionarios en un evento del que también participaron el Administrador de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta, el secretario de Asuntos Municipales de la Nación, Avelino Zurro, y el subsecretario de Municipios de la Provincia, Santiago Revora, además de autoridades locales del Municipio, Concejo Deliberante, Consejo Escolar, Policía y los hospitales Néstor Kirchner y Angel Marzetti.

En el marco del aporte nacional llevado a cabo por medio del programa “Municipios de pie”, el Gobierno Municipal priorizó reforzar el parque automotor de las fuerzas policiales, que tuvo muy poca renovación durante la anterior gestión provincial. De este modo se adquirieron tres camionetas Nissan Frontier blindadas con equipamiento policial, y 10 automóviles Renault Logan blindados con equipamiento policial, que serán destinados a reforzar la seguridad en todo el distrito. Además, se compró una ambulancia Renault Kangoo completamente equipada para el sistema de Salud local, y un utilitario Renault Kangoo que será destinado al área de Asistencia Crítica.

Fassi y De Pedro firmaron el convenio en el marco del “Programa de Asistencia para la Mejora de los Gobiernos Locales”, que tiene por objeto brindar asistencia para fortalecer acciones con incidencia directa en los municipios buscando la integración regional y promoviendo la calidad de vida de las y los vecinos.

“Así se construye una Argentina federal”

La intendenta Marisa Fassi destacó la presencia del estado nacional y provincial, y el acompañamiento a los municipios del interior: “De esa manera se construye la Argentina federal; con decisión política, un Estado presente, obra pública, construcción de rutas, caminos rurales, universidades”, aseguró la jefa comunal.

Fassi destacó especialmente la decisión de poner en funcionamiento pleno al Hospital Néstor Kirchner: “Lo inauguramos en el 2015 con la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, luego estuvo funcionando a menos de media máquina y en menos de seis meses lo pusimos en total funcionamiento. Fue una herramienta fundamental para la pandemia. Pasamos de tener 9 camas de terapia intensiva con asistencia mecánica respiratoria, a tener 56. Y de 46 camas en total, a tener 180. Un dato importante, porque en el pico de pandemia nuestra comunidad necesitó 16 camas para adultos mayores, y si no hubiésemos tenido un Estado para poner en funcionamiento el Hospital, nuestros médicos hubieran tenido que elegir a quién darle una cama”, destacó la intendenta.

“Una ciudad inteligente y la intendenta más eficiente”

Por su parte, el ministro De Pedro destacó la gestión de la intendenta y el rol de Cañuelas en la región.

“Pensando en esta ciudad, en esta maravillosa gestión, y el proyecto inteligente de Cañuelas, hay algunas reflexiones y cosas positivas que sacar. Hoy Argentina concentra el 56% del empleo registrado entre la Ciudad de Buenos Aires y Campana, o sea, solamente por Chaco, por Misiones, por Salta, por el Sur vemos que hay una gran desigualdad a nivel federal. Como Gobierno Nacional estamos trabajando fuertemente para generar obras de infraestructura a nivel federal, para que cada una de las industrias pueda ser competitiva también en otros puntos de la Argentina.”

“Cañuelas es el ejemplo de lo que hay que hacer. Estando cerca de la Ciudad de Buenos Aires, se mantiene el espíritu de pueblo, y hay salud, seguridad, educación”, aseguró el ministro.

“La voluntad de la intendenta está demostrada, ante el primer recurso que le pudimos dar, compró todo esto, en sólo cuatro meses, fue la intendenta más eficiente en la administración de los recursos que le dio el Ministerio. Así que para nosotros el modelo Cañuelas es importante: un parque industrial, lindo, eficiente, estratégico, bien pensado. Al lado de una ruta que tiene presente y futuro”, agregó De Pedro, al tiempo que llamó a “aprovechar la pandemia para que las industrias que estaban rondando por el AMBA, que tuvieron problemas para funcionar, se muden a ciudades inteligentes como Cañuelas y cuenten con nosotros para desconurbanizar un poco, traer industria y progreso”.

“Se tomaro decisiones necesarias y revolucionarias”

“El cambio producido en el sistema de salud ha sido revolucionario y ha venido a marcar los próximos diez años de la Provincia de Buenos Aires. Es fácil discutir algunos números cuando estamos transitando una etapa en donde cada vecino ha sido contenido por el sistema de salud”, dijo por su parte Gustavo Arrieta.

“Hay un gobierno nacional y provincial que están haciendo obras importantes en cada localidad, y en todo el país. Cuando vino la etapa más dura de la pandemia, no sólo se tomó la decisión de fortalecer el sistema de salud, que era necesario y revolucionario, sino que se tomó la decisión de avanzar con el plan de obras públicas más importante, para que llegue a cada rincón del país, y a cada rincón de la Provincia de Buenos Aires”, agregó el Administrador de Vialidad Nacional.

“Ayer se emitió un decreto en el cual después de transitar cuatro años de tarifas dolarizadas, suspendía un nuevo aumento de tarifas hasta el mes de Marzo, para que nos permita alcanzar el camino de la reactivación económica, y eso también es gobernar con el corazón puesto en las necesidades de los sectores más postergados, nuestros sectores medios y nuestros sectores productivos”, cerró el funcionario.

“Un estado que cuidó la vida de las personas”

En tanto, la ministra Teresa García ponderó el trabajo y los objetivos de la Nación y la Provincia durante la pandemia: “este Estado nacional y provincial no causa la muerta; el Estado cuidó la vida de cada una de las personas que estaban enfermas. No hay nadie que pueda decir que por falta de respirador o de cama, no contó con asistencia. Y esto es lo que marca la diferencia con otros lugares”, afirmo.

“Este Gobierno nacional se ha comprometido en vacunar a los argentinos a partir de enero, y eso va a ocurrir por más que algunos medios de comunicación y algunos sectores sigan golpeando contra esas decisiones, porque finalmente con eso se golpea a la gente, no se golpea a la dirigencia política. La verdad que no es de buena persona infringir miedo sobre algo que ya naturalmente lo tiene, como es la enfermedad”, dijo también la ministra.