Comienza las inscripciones para la Escuela Municipal “Los Tilos”. 

En el mes de septiembre se firmó por medio de un decreto la creación de la Escuela Municipal “Los Tilos” en el barrio Primero de Mayo adquiriendo el reconocimiento municipal.

En el mes de diciembre comienzan las inscripciones de los niveles iniciales y primarios desde 29 del 11 al 03 del 12 de 12 a 15 horas en la dirección José Hernández y Maipú o al teléfono 2226 511820.

Lucia Sivero nos comenta los orígenes de las escuelas experimentales: “Pueden remontarse al año 1958 cuando tres mujeres (Dorothy Ling, Nelly Pearson y Marta Bournichon) decidieron hacer una experiencia educativa que tenía especial interés en desarrollar un proceso que se iniciara a temprana edad y permitiera acompañar el desarrollo integral de los niños, y para ello crearon un Centro de Investigación Pedagógica en City Bell, La Plata.

La fundación de este Centro tenía por objetivo la realización de investigaciones en el campo de la educación teniendo como eje una escuela para niños e infantes, en la que se intentara “mantener viva y prolongar hasta la adolescencia la capacidad del niño para el juego imaginativo, la creación y recepción de imágenes artísticas, su visión cósmica de la totalidad y el paisaje mítico de su existencia”. A su vez, estaba en la intención de sus fundadoras que los niños supieran, por experiencia, que el modo de vida posible no es único y que existen otros con mucho más sentido y trascendencia. El haber podido pasar su niñez junto a sus hermanos y demás niños y adultos creativos, también ofrecería a los niños un punto de referencia para poder orientarse en cualquier momento de su vida.

La directora del establecimiento Lucia Sivero nos comenta: “La Escuela Los Tilos surge como propuesta en el año 2017 por iniciativa de un grupo de padres de Cañuelas, apoyados por maestros del Instituto de Educación Superior “Roberto Themis Speroni” (Institución Pública de Gestión Estatal. Unidad Educativa. Buscando una escuela con un estilo organizativo y de gestión que promueva y realice desde la vivencia cotidiana, una pedagogía cuya estructura flexible y dinámica priorice la creatividad, el descubrimiento, la autonomía, el respeto, la tolerancia, la libertad, inherentes al mismo proceso de aprendizaje, construido por los que en él participan: niños, docentes, padres, y por extensión, a la misma comunidad”.

Nos amplia Sivero: “El modo de llevar a cabo la labor cotidiana en la Escuela tiene como fundamento, no siendo una escuela de arte, la tarea artística, y sabido es que el arte no es algo que se pueda expresar con palabras en su sentido literal.

“El trabajo que se realiza es posible porque se lleva a cabo en pequeña escala; nuestras escuelas son pequeñas, cada docente trabaja con grupos de máximo quince alumnos optimizándose así la propuesta educativa”.

“La pintura, la poesía, la música, la danza y el teatro, como distintas manifestaciones del arte y de la capacidad creadora del humano, están presentes diariamente en la Escuela, y más aún, son el sostén de todo el trabajo que maestros y niños realizan. Dentro de este contexto se desarrollan todas las áreas curriculares”.

“En el arte y no en la técnica está el trabajo, del mismo modo que lo encontramos en el camino andado, en el proceso de enseñanza y de aprendizaje y no solamente en el resultado. La actitud de los más pequeños es la que nos guía en este sentido: una total entrega en la realización de una pintura, poniendo el acento en el proceso y no en el resultado. Los alumnos más grandes pueden “preparar” durante un tiempo extenso una obra de teatro, obra que representarán tal vez sólo una vez. Lo que “vale la pena” es el trabajo, lo que se hace momento a momento y el resultado se valora como una parte más de ese trabajo. Afirma Lucia.

“La formación de los maestros también es singular. La mayoría de ellos son egresados del magisterio del Instituto Roberto Themis Speroni de City Bell, donde se recibe una formación de cuatro años con prácticas y residencias en las escuelas que se enmarcan dentro de esta propuesta. El tipo de Formación Docente es acorde a los principios y espíritu de la propuesta y a las tareas que deben desarrollar en las escuelas. Se forma a docentes en el desarrollo de su capacidad creadora innata para que después puedan acompañar este proceso con los niños. También pueden ser maestros de estas escuelas otros profesionales, padres o no, que hacen una adscripción en las escuelas, cuya duración es de entre seis meses y un año, y está acompañada por distintas lecturas de formación e información, observaciones de clases y asistencia a los talleres que brinda la escuela. El título expedido por el magisterio de City Bell es válido para dar clases en cualquier escuela del sistema nacional de educación, mientras que para enseñar en una de nuestras escuelas, los docentes egresados de los magisterios tradicionales, deben realizar la adscripción. Los maestros de estas escuelas siempre son designados por el claustro docente de la institución”.

La Escuela basa su Diseño Curricular en el programa oficial de la Provincia de Buenos Aires, dando lugar a la modalidad propia de trabajo y la intensa participación de la Comunidad Educativa dentro de la Escuela.

Nuestra Escuela es internamente no graduada. Esto nos permite consustanciarnos con los distintos tiempos de cada chico y así entonces no se alienta lo que se conoce como progreso sino que se intenta recuperar la alegría del trabajo por el trabajo mismo. Sentencio la directora de Los Tilos Lucia Sivero.