Confirmados 25 nuevos casos de COVID-19 en el distrito, y fallece un nuevo interno del Dardo Rocha.

En el día de la fecha lamentamos informar el fallecimiento de un paciente por COVID-19 en el distrito. Se trata de un interno del Hospital Dardo Rocha Fernando de 55 años. Entre las últimas horas del jueves y el transcurso del viernes fueron confirmados 25 nuevos casos de COVID-19 en el distrito. En tanto, recibieron el alta un total de 15 pacientes, elevando el número de recuperados desde el inicio a 183. El total de casos activos en el distrito es de 94.

Durante la última semana se ha registrado un número récord de contagios en el país y particularmente en el AMBA, lo que impacta en el distrito, dado que el mayor número de contagios locales continúa dándose a partir de la vinculación laboral de vecinos y vecinas con distritos del AMBA en los que se registra elevada circulación del virus.

Por este motivo, debemos extremar las medidas que nos permitan atravesar el pico de la pandemia sin resignar algunos de los avances que hemos logrado, como la apertura comercial e industrial y próximamente las salidas recreativas y deportes individuales.

Además de las medidas de protección personal (higiene de manos, uso de tapabocas, distanciamiento social) es fundamental extremar el cuidado de adultos mayores y personas con patologías previas.

El esfuerzo que hemos realizado hasta ahora no es en vano. Nos ha permitido esperar el pico de la curva con un sistema de salud preparado y equipado. De no haber realizado el aislamiento, no hubiéramos contado con el tiempo suficiente para realizar las inversiones necesarias en un sistema que en los últimos años había sufrido un constante deterioro.

Los adultos mayores y las personas con comorbilidades son los más afectados por esta situación, y quienes requieren además mayor asistencia del sistema de salud. Por eso, cuidarlos es fundamental para poder continuar avanzando hacia una nueva normalidad.