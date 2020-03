PAMI: Cuidar a las personas adultas

Compartir

Pami Cañuelas incorpora linea de atención virtual para reducir riesgos de contagio y comunica medidas de protección para cuidar a personas adultas

En el marco de las medidas preventivas que vienen adoptando los distintos organismos, esta semana Ricardo Aristegui titular de la agencia de Pami Cañuelas dispuso medidas y comunico que se priorizara la atencion teléfonica y via wassap para resolucion de tramites del organismo.

Con el objetivo de cuidar a quienes reciben prestaciones y al personal del organismo se priorizará el uso de los siguientes canales de atención para afiliados,

Atencion telefonica al 2226422930 y atencion virtual via wasshap

2226633627.

Atencion presencial solo por temas urgentes y prioritarios, tambien se recomienda utilizar la pagina de PAMI para solicitar turnos para atencion en la agencia.

«Las personas adultas son las mas vulnerables ante la pandemia y estas disposiciones son nuevos mecanismos para resolver los tramites que se realizaban en el organismo de manera presencial, ahora se buscara reducir la atención personal con la alternativa virtual.Estas medidas, dadas en el marco de la emergencia sanitaria y de la situación epidemiológica actual por el coronavirus son necesarias a fin de regular la asistencia presencial y evitar aglomeración de personas, para mitigar la propagación de la enfermedad».En cuanto a las actividades grupales con concurrencia de personas adultas en centros de jubilados y otros efectores quedan suspendidos hasta próximo aviso.Respecto a la entrega de bolsones, la misma se realizara agrupando a no mas de 15 personas afiliadas en cada centro de jubilados.Sobre lallegada de vacunas antigripales y del neumococo aun no hay fecha confirmada.