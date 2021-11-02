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Defunciones de la semana – Casa Rodriguez.

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20/10- GUILLERMO HORACIO CASADO-62 AÑOS- CREMATORIO
22/10- SERGIO JOSE SCHMIDT-43 AÑOS- TRASLADO A MISIONES
23/10- MARCELA TERESA MARTÍNEZ-56 AÑOS- LA ORACIÓN
23/10- BENICIO NICOLÁS RAFFUL-1 AÑO- C. MUNICIPAL
24/10- JOSE LUIS TELLECHEA- 63 AÑOS- LA ORACIÓN
26/10- MARIA  ANGELICA DE SIMONE-63 AÑOS- CREMATORIO
26/10- JULIAN NAHUEL MOSQUERA- 32 AÑOS- C. MUNICIPAL
27/10- MIGUEL ANGEL PETRE- 71 AÑOS- CREMATORIO
27/10-ELSA BEATRIZ DELOS SANTOS-66 AÑOS- LA ORACIÓN
29/10- JUAN BERNARDINO ALVARADO-72 AñOS- LA ORACION
31/10-HECTOR OSCAR GROSSO-53 AÑOS-CREMATORIO
31/10-JORGE OSVALDO INVERNON- 77 AÑOS-LA ORACIÓN

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