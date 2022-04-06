Defunciones: informe de la casa velatorio «Rodriguez».
Fallecimientos registrados en el partido de Cañuelas según los servicios y traslados realizados por la empresa Cochería Rodríguez
17/03-ADOLFO ABOU REZ-57 AÑOS-LA ORACIÓN
17/03- JAIME EVARISTO FERNÁNDEZ-92 AÑOS- C. MUNICIPAL
20/03- LIDIA BEATRIZ MALDONADO-66 AÑOS- CREMATORIO
20/03-MARIA ALICIA BASILIA FARIAS INOCENCIO-85 AÑOS- C. MUNICIPAL
20/03- OSVALDO MARTIN JUHASZ-40 AÑOS- LA ORACIÓN
21/03- FRANCISCA RAMONA PECORA-93 AÑOS- C.MUNICIPAL
21/03- HUGO DANIEL PICART-60 AÑOS- CREMATORIO
22/03- NOLBERTO ABELARDO ROMERO-87 AÑOS- CREMATORIO
22/03- ROSA CAROLINA RENTERIA-88 AÑOS-CREMATORIO
23/03- FRANCISCO JUAN BARBOSA-92 AÑOS-C.MUNICIPAL
24/03- PEDRO TELMO QUIROGA-84 AÑOS-CREMATORIO
24/03- OMAR NORBERTO CABO-65 AÑOS- C.MUNICIPAL
25/03- JUAN FELIPE GAUNA-94 AÑOS- LA ORACIÓN
26/03-GLADYS HILDA GOMEZ-65 AÑOS- CREMATORIO
26/03- ELSA DOROTEA ROMERO-55 AÑOS- LA ORACIÓN
27/03- ALEJANDRA HAYDEE SCAINE-39 AÑOS-CREMATORIO
27/03- ZULEMA HILDA FIORAMONTI-98 AÑOS-C.MUNICIPAL
30/03-MARIA DE AMPARO COELHO Y SILVA-96 AÑOS- C.MUNICIPAL
30/03- RAUL IGNACIO GONZÁLEZ-72 AÑOS- C.MUNICIPAL
30/03- SUSANA CANDIA-90 AÑOS- CREMATORIO