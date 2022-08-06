Defunciones: informe de la casa velatorio «Rodriguez».
Fallecimientos registrados en el partido de Cañuelas según los servicios y traslados realizados por la empresa Cochería Rodríguez
26/07- SILVANO MEDINA-78 AÑOS- LA ORACIÓN
27/07- ANIBAL CESAR FADIGA
28/07- MARTINA ZULEMA DE LA ROSA-92 AÑOS-C.MUNICIPAL
30/07- PEDRO PEÑA-88 AÑOS-C.MUNICIPAL
30/07- CECILIA VERONICA CUENCA-47 AÑOS-LA ORACIÓN
30/07- MARIA JOSEFINA GOMEZ-59 AÑOS- LA ORACIÓN
30/07-MANUELA BEATRIZ POETA-80 AÑOS-C.MUNICIPAL
31/07- RODOLFO ARMANDO MORALES-78 AÑOS-CREMATORIO
01/08-CARLOS ALBERTO GARCÍA-84 AÑOS-LA ORACIÓN
03/08-FRANCISCO BERNARDO OLIVER-89 AÑOS-C.MUNICIPAL
02/08-SILVIA ALEJANDRA IELENCHICH-50 AÑOS- LA ORACION
03/08- OSVALDO AGUSTIN CESPI-64 AÑOS- CREMATORIO
03/08- MIGUEL RAMON MUJICA-86 AÑOS-C.MUNICIPAL
03/08-CELIA MARIZA MIRANDA RUIZ DIAZ-42 AÑOS-CREMATORIO
05/08- JORGE CLAUDIO DOMINGUEZ-78 AÑOS- CREMATORIO
04/08- MARIO FRANCISCO BEBEN-66 AÑOS-CREMATORIO
27/07- ANIBAL CESAR FADIGA-85 AÑOS- LA ORACION