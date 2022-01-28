Defunciones: informe de la casa velatorio «Rodriguez».
Fallecimientos registrados en el partido de Cañuelas según los servicios y traslados realizados por la empresa Cochería Rodríguez.
22-01 HECTOR ARTURO CARREIRA, 76 AÑOS, CREMATORIO
22-01 JUAN PEDRO RECALT, 82 AÑOS, CREMATORIO
22-01 CARLOS ALBERTO CORONEL, 74 AÑOS, CEMENTERIO LA ORACIÓN
23-01 TERESA HAYDEE CALDERON, 83 AÑOS, CREMATORIO
23-01 EZEQUIEL DAVID MARTINEZ, 46 AÑOS, CREMATORIO
23-01 EDUARDO ALBERTO GÓMEZ, 29 AÑOS, CEMENTERIO MUNICIPAL
24-01 HORACIO DAVID VOCOS, 39 AÑOS, CEMENTERIO LA ORACIÓN
25-01 JULIO ARGENTINO LEIVA, 97 AÑOS, CEMENTERIO MUNICIPAL
25-01 JORGE VÍCTOR BANEGAS, 59 AÑOS, CREMATORIO
25-01 ANTONIO LUIZ, 65 AÑOS, CEMENTERIO LA ORACIÓN
26-01 MARIA ASUNCION LORENZO OTERO, 89 AÑOS, CEMENTERIO LA ORACIÓN
26-01 LUIS LÓPEZ, 85 AÑOS, CEMENTERIO LA ORACIÓN
26-01 REYNALDO BRITOS, 79 AÑOS, CEMENTERIO LA ORACIÓN
27-01 JORGE MARIA CORBALAN, 87 AÑOS, CREMATORIO
27-01 SANDRO REINALDO CARRIZO, 52 AÑOS, CREMATORIO