Defunciones: informe de la casa velatorio «Rodriguez».
Fallecimientos registrados en el partido de Cañuelas según los servicios y traslados realizados por la empresa Cochería Rodríguez.
26/01- ALAN EMMANUEL VILLALBA-25 AÑOS- LA ORACIÓN
28/01- ALBERTO JOSÉ CASSANI-83 AÑOS- CREMATORIO
28/01- JUSTA PASTORA GÓMEZ- 71 AÑOS- CREMATORIO
28/01- EUSEBIA PAULA DÍAZ-80 AÑOS- CREMATORIO
29/01- GUSTAVO NOEL GIANNONI-25 AÑOS- C.MUNICIPAL
31/01- ROSARIO BRITO-69 AÑOS- LA ORACIÓN
31/01- NORMA SUSANA GONZALEZ-69 AÑOS- CREMATORIO
01/02- ANTONIO ABEL MARTÍNEZ-84 AÑOS- CREMATORIO
01/02-JUAN CARLOS PONCE-71 AÑOS- CREMATORIO
01/02-JOSE LUIS MARTINEZ-70 AÑOS- LA ORACIÓN
03/02- ALFREDO FRANCISCO PERROTAT-76 AÑOS- C. MUNICIPAL
04/02-ISIDORA ETCHENIQUE-90 AÑOS- C.MUNICIPAL
04/02- MARIA CRISTINA BOILE-60 AÑOS- C.MUNICIPAL