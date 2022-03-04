Defunciones: informe de la casa velatorio «Rodriguez».
Fallecimientos registrados en el partido de Cañuelas según los servicios y traslados realizados por la empresa Cochería Rodríguez.
24/02- MARIA ELISA GARAVAGLIA-61 AÑOS- CREMATORIO
25/02- TIMOTEO FELICIANO BRITTE-93 AÑOS- LA ORACIÓN
25/02- ISMAEL ENRIQUE BONINI-91 AÑOS- C.MUNICIPAL
25/02- FRANCISCO RANURI-73 AÑOS- CREMATORIO
25/02- NICOLAS GIRIN-13 AÑOS- LA ORACIÓN
25/02- MANUEL EDUARDO VALDEZ-83 AÑOS- CREMATORIO
25/02- RAFAEL OSVALDO GENINI-24 AÑOS- C. MUNICIPAL
26/02- ZULEMA RAQUEL RAMALLO- 82 AÑOS- C. MUNICIPAL
26/02- MIRTA CATALINA PAGELLA-65 AÑOS- CREMATORIO
26/02- PEDRO FAUSTINO GRACIARENA-81 AÑOS- CREMATORIO
02/03-LUIS ALBERTO ALARCON-53 AÑOS- CREMATORIO
02/03- MATILDE MAFALDA PELERETEGUI-91 AÑOS- C. MUNICIPAL
03/03- ROCIO AYELEN GARAY-20 AÑOS- LA ORACIÓN
03/03- AARON VALENTIN SASSONE-5 AÑOS- LA ORACIÓN
03/03- MARIA ELENA MARINELLI-80 AÑOS- CREMATORIO
03/03-JULIO RUBEN CASTAGNINO-76 AÑOS-CREMATORIO
03/03-RUBEN HORACIO ANTONIO-69 AÑOS-C.MUNICIPAL