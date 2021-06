El titular de ATE Provincia dijo que el gobierno debe aumentar salarios y ejercer un estricto control de precios.

El titular de ATE Provincia, Oscar de Isasi, dijo que es necesario que en noviembre gane las elecciones del Frente de Todos porque de lo contrario se viene “la restauración neoliberal”.

En declaraciones señaló que el gobierno debe tomar dos medidas juntas, que a su criterio son fundamentales en este momento: “aumentos salariales y estrictos controles de precios”.

El dirigente sindical destacó cómo “la pandemia desvió” la agenda que habían comenzado a trabajar en la Provincia con el gobierno de Axel Kicillof.

“El escenario de discusión de los estatales era recuperar el poder adquisitivo e instalar el fin de la precarización laboral, recuperar la caja jubilatoria que fue seriamente dañada por la gobernadora Vidal y la construcción de un Estado al servicio de la mayoría y no de los negocios de los poderosos que es lo que habría primado a nivel nacional y provincial”, dijo De Isasi.

“Imaginaba un escenario de discusión del convenio colectivo de trabajo y reparar el salario”, señaló, aunque destacó que antes de la pandemia, “en los primeros días de gobierno de Kicillof, logramos pasar a planta permanente a más de 5000 trabajadores, que era más que los 4 años de Vidal”, aseguró.

Añadió que “vino la pandemia y un día me encontré con ministros y gremios discutiendo cómo hacíamos para darle de comer a 1.700.000 pibes que no podían reunirse porque se convertían en factor de contagio”.

No obstante, la situación “no nos hizo desistir de nuestros planteos, pero nos desvió el eje. Nos llevó a discutir la protección de los trabajadores y contribuir a la lucha contra una pandemia planetaria. Nos dedicamos a trabajar en dos sentidos: fortalecer la protección de compañeros y pelear contra la pandemia. Los estatales están poniendo todo lo que está a su alcance para luchar contra la pandemia”, resaltó De Isasi.

Más adelante, explicó que “pedimos la reapertura de la paritaria” porque “los formadores de precios provocaron una estampida inflacionaria y por eso tenemos la necesidad de reabrir el proceso paritario para alinear los salarios por lo menos en este segundo trimestre”.

“Los trabajadores ponemos todo, si se ven nuestros sueldos, partimos de tan abajo que indudablemente un shock de salario es importante, creo que el Estado debe dar una respuesta para recuperar el poder adquisitivo del salario”, afirmó.

El titular de ATE Provincia enfatizó que “hay que reabrir la paritaria y avanzar con el estricto control de precios como urgencia, por eso reivindico la medida del gobierno nacional de cerrar las exportaciones de carne porque el complejo ganadero exportador triplicó las exportaciones desde 2015 a nuestros días”.

Eso fue “producto del aumento del 50% de la demanda china de carne vacuna, y ellos se llenaron los bolsillos mientras que en Argentina cae el consumo por habitante”. De Isasi aseguró que “hoy un trabajador consume un 36% menos de carne que en 2015 y un jubilado un 46% menos, el gobierno tiene que profundizar la política de control de precios”.

Indicó que “tiene que haber un shock sanitario y un shock de justicia social. El gobierno provincial tomó el camino de financiar el sistema sanitario, creemos que hay que intensificarlo” y “vacunarnos todos para recuperar el trabajo, la calle e iniciar un proceso de movilización que permita llevar adelante las disputas del gobierno con los grandes grupos económicos”.

El gremialista aseveró que “a la frase de que las deudas se honran, tenemos que decir que las deudas se pagan, pero las estafas no, y la deuda de los últimos 4 años tiene mucho de estafa. Hay que decirle a los organismos internacionales que mientras dure la pandemia tenemos que priorizar la inversión social y sanitaria, hay que sostener y aumentar el IFE, también el ATP para mantener las fuentes laborales”.

De Isasi precisó que “la pandemia dejó al desnudo que 114 mil argentinos tiene declarados más de un millón de dólares, juntos tienen más plata que la reserva del Banco Central. Argentina no es Marruecos, tenemos riqueza pero concentrada en pocas manos”. Por eso, consideró que “el impuesto a las grandes fortunas debe seguir mientras dure la pandemia y discutir el sistema impositivo y la coparticipación federal”.

“Si se la llevan en pala los grupos económicos y no queda nada en Argentina, nos van a decir siempre que no pueden, por eso fue importante la decisión del gobernador Kicillof en el sentido de recuperar los puertos, la hidrovía del Paraná, no hay mejorar las condiciones de vida de los argentinos si no vamos a buscar los recursos donde están concentrados”, añadió.

Por último, el dirigente advirtió que “es necesario” que el Frente de Todos gane en las elecciones de noviembre “porque, de lo contrario, comienza la restauración neoliberal. Es condición necesaria, hay que apoyarse en los trabajadores, confiar en la movilización popular, ganar en noviembre y enfrentar a los poderosos”.