En Cañuelas, ya se vacunó el 93% de los mayores de 60 años.

Continúa desarrollándose en Cañuelas el plan de vacunación contra el Covid19 “Buenos Aires Vacunate”, se intensificará durante los próximos días con la llegada de nuevas dosis.

Hasta el momento fueron vacunadas con primera dosis un total de 11.289, de las cuales 1.557 recibieron esquema completo. Esto representa el 49% del total de inscriptos en el programa (22.881 personas) y el 18% de la población total del partido de Cañuelas.

También se completó la aplicación de la primera dosis a la totalidad de los adultos mayores residentes de instituciones geriátricas del distrito, así como las personas con discapacidad que asisten a centros de día.

En el caso de los mayores de 60 años, ya fue vacunado el 93% de los inscriptos, aunque todavía hay adultos mayores que no se inscribieron, por lo que se recuerda el pedido a familiares, vecinos e instituciones que puedan colaborar, asistiéndolos y asesorandolos en el proceso de inscripción.

De acuerdo a lo informado por la Provincia de Buenos Aires, hay otorgados alrededor de mil turnos en los diferentes vacunatorios que funcionan en el distrito de Cañuelas.

Por este motivo, se solicita a las personas mayores inscriptas en el programa de vacunación que revisen por medio de la aplicación, correo electrónico o ingresando a la web (vacunate.gba.gob.ar) si les fue otorgado un turno. A los familiares de los mayores les solicitamos colaborar en chequear dicha información de modo de agilizar y no desaprovechar la convocatoria.

Quienes aún no se hayan inscripto, pueden hacerlo de forma online en www.vacunatepba.gba.gob.ar o acercándose a los puntos de inscripción presencial dispuestos por el Gobierno Municipal, en el CIC de Máximo Paz, Unidades Sanitarias y también en dependencias provinciales y nacionales como las sedes de IOMA, Defensoría del Pueblo, y PAMI.