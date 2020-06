En las últimas horas se confirmó un nuevo caso de COVID-19, es un empleado de la fábrica Gianitti.

Compartir

Sería el decimo caso histórico de coronavirus en Cañuelas. Es un vecino de Los Pozos que trabaja en el sector de calderas de la empresa productora de grasas comestibles y margarina.

En las últimas horas del miércoles el apoderado de la fabrica el Dr. Sabastian Mietta informo mediante un comunicado que se confirma, que un empleado y vecino del barrio Los Pozos mediante el test dio positivo en Covid 19.

El hombre informo el mismo lunes de esta semana que tenia síntomas gripales, por tal motivo la empresa lo mando en forma inmediata a realizar la consulta médica correspondiente. Ese mismo día la empresa aisló en forma preventiva a los trabajadores allegados a este hombre.

Se le realizo un hisopado y en el trascurso de las horas del miércoles se pudo saber el resultado del test.

Respecto del nuevo caso confirmado de COVID-19, el Gobierno Municipal informo que el paciente fue derivado desde el Hospital Marzetti donde se encontraba hasta el Hospital Regional Cuenca Alta Néstor Kirchner, presentando hasta el momento un buen cuadro general de salud.

Respecto a la situación epidemiológica, durante toda la jornada del martes el equipo trabajó buscando nexos de posibles contagios e identificando contactos estrechos.

Confirmado este último caso, hasta hoy 10 históricos, 5 activos en Cañuelas, y 7 sumando a los dos casos que están en Caba internados.

1º: Juan González (fallecido).

2º: José Peralta (recuperado).

3º: Marcelo Barrena (internado en Hospital Regional Cuenca Alta).

4º: Dra. Claudia Piquín (recuperada).

5º: Enfermera del barrio Los Pozos (aislada en su domicilio).

6º y 7º: padre e hijo de Máximo Paz Oeste (internados en Capital Federal).

8°: Juan Gallardo (internado en el Hospital Regional Cuenca Alta).

9°: Mario Medina, vecino de Máximo Paz internado en el Hospital Regional (confirmado el 1-6).

10º: Vecino de Los Pozos y empleado de Grabya.

El municipio informa la importancia de mantener todas las medidas preventivas: uso de tapabocas, distanciamiento social, no compartir reuniones familiares, etc. Ante cualquier síntoma, no circular ni concurrir a lugares de trabajo y comunicarse de inmediato con los números de contacto establecidos a nivel local: 2226 482366 (adultos), 2226 482355 (pediátricos), 011 52734700 (Hospital Regional Néstor Kirchner), o al 148.

En el transcurso de los día se realizaron 29 entrevistas epidemiológicas de personas de los partidos de Cañuelas, Ezeiza y Esteban Echeverría, determinando el aislamiento de 6 personas fuera del distrito (compañeros de trabajo en un frigorífico de Esteban Echeverría); y 13 personas del partido de Cañuelas: compañeros de trabajo, familiares y otros contactos estrechos. En tanto se descartaron 12 personas como contactos, que no quedaron en aislamiento.