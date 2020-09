Fassi recibió a Malena Galmarini.

Compartir

La titular de AYSA presentó en el Municipio el “Manual para uso no sexista de la lengua” del organismo.

La intendenta Marisa Fassi recibió este viernes en el Palacio Municipal a la presidenta de AYSA (Agua y Saneamientos Argentinos) Malena Galmarini, con quien firmó un convenio marco de colaboración entre el organismo y el Municipio para el desarrollo de políticas de género.

En este sentido Galmarini compartió y cedió el uso de los conceptos y material gráfico de la “Guía para el uso no sexista de la lengua en AySA” para poder ser analizado e incorporado en distintos ámbitos locales.



“La cooperación en el campo de la creación de Políticas por la equidad e igualdad en materia de género desempeña un papel supremo en el mundo actual”, asegura el texto del convenio.

Del encuentro participaron también la secretaria de Desarrollo Social Ayelén Rasquetti y la Coordinadora de Género de AYSA Eugenia Ghiotto.

“Desde el Municipio buscamos trabajar con perspectiva de género en todas las áreas, y este convenio nos va a permitir contar con material para llevar a las instituciones y escuelas, y avanzar en materia de políticas de igualdad”, aseguró la intendenta Marisa Fassi al término de la reunión.

En tanto, Galmarini agradeció la invitación y sintetizó el objetivo del desarrollo de la Guía para el uso no sexista de la lengua: “Muchas veces las mujeres llevamos adelante una cruzada para que nos nombren, porque lo que no se nombra no existe y si no estamos en el lenguaje, no somos parte de la cultura y no tenemos entidad ni identidad”, explicó la funcionaria. “Tenemos que encontrarnos, deconstruirnos todos y todas, trabajar en este cambio por la igualdad para construir una Argentina mucho mejor, más generosa e igualitaria”.