Florencio Randazzo: “Los planes sociales condenan a la gente a la pobreza”

El precandidato a diputado nacional por “Vamos con Vos”, Florencio Randazzo, aseguró que “hay que empezar a salir de los planes porque eso condena a la gente a la pobreza”.

Indicó que es urgente “discutir una ley laboral más inclusiva, porque hay un 51% de los trabajadores argentinos está en la informalidad”.

Randazzo enfatizó que “hay que darle consistencia a la economía argentina que es inviable, con inflación superior al 50%, hace 10 años que la Argentina no crece”.

Además, consideró que “la educación debe ser un servicio esencial, hay que ser claro, porque los políticos dicen lo que la gente quiere escuchar” y aclaró que “esto no implica no reconocer que los maestros pueden hacer sus reclamos, pero con los chicos en clase”.

En tanto, insistió en la necesidad de “salir de los planes, transformarlos en un sendero hacia el trabajo. Reciben planes profesionales, gente con oficio y por otro lado tenemos la demanda de 600 mil Pymes. Hay que salir de los planes porque condenan a la gente a la pobreza”.

Randazzo manifestó que “no soy macrista ni kirchnerista, creo que la Argentina tiene otras posibilidades” y sostuvo que “he honrado el gobierno del que formé parte, cumplí con la palabra, me resistí a ser testimonial. En 2017 me ofrecieron ser diputado y dije que no porque no estaba de acuerdo con la visión de Cristina sobre lo que había que hacer en el país”.

Agregó que “tomé el tema de los trenes en plena crisis, en La Plata hacía 35 años que estaba parado el ferrocarril Roca” y puntualizó que “la Argentina necesita un Presidente legitimado por el conjunto de la sociedad, no elegido por Cristina. El Presidente necesita un gran poder para transformar las cosas y está claro cómo son las cosas”.

Randazzo explicó que “hoy no hay ascenso social, la inflación se lleva el salario de los trabajadores que viven en la indignidad. Soy un peronista tradicional, la mayoría de los dirigentes no puede contar nada de lo que hicieron, no le cambiaron la vida a nadie”.

“Este gobierno asiste a la exclusión con los planes, estamos condenando a la indignidad a la gente que no puede sentir que se gana con su esfuerzo lo que lleva a la mesa”, afirmó.