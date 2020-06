Habrá una nueva Sesión Ordinaria en el Honorable Concejo Deliberante de Cañuelas.

Compartir

Este jueves a partir de las 16 horas con la posibilidad de seguirlo mediante la plataforma de YouTube, a continuación un adelanto de los temas que se trataran sobre tablas.

La Presidenta del HCD Margarita Trejo, el Presidente del Bloque Juntos por el Cambio Carlos Álvarez, el Presidente del Bloque Frente de Todos Maximiliano Mazzanti y el Secretario Guillermo Proh.

PUNTO 2º – CORRESPONDENCIA RECIBIDA

Nota Vecinos Bº 1º de Mayo – Solicitando imponer nombre Eliseo Furia a nueva calle abierta en el mismo.

Nota Cámara Comercial e Industrial Cañuelas – Enviando Proyecto de Ordenanza para ser evaluado por el HCD.

Nota Presidente de Juntos por el Cambio – Licencia Concejal Recalt

Nota Dra. Yamila Cafrune – Solicitando Declarar de Interés Legislativo las acciones a llevar en homenaje a Belgrano.

Proyecto de Ordenanza Nº 53/20 – DEM – Convalidar Convenio Municipio – Ministerio de la Mujer y Género de la Provincia de Bs. As.

Proyecto de Ordenanza Nº 54/20 – DEM – Convalidar Convenio Municipio de Cañuelas – Municipio de Ezeiza por compra de camiones.

Proyecto de Ordenanza Nº 55/20 – DEM – Convalidar Convenio Municipio – Universidad Nacional de Avellaneda.

Proyecto de Ordenanza Nº 56/20 – DEM – Convalidar Convenio Municipio – Universidad Provincial de Ezeiza.

Proyecto de Ordenanza Nº 57/20 – DEM – Convalidar Convenio Municipio – Universidad Nacional de Lomas de Zamora.

Proyecto de Ordenanza Nº 58/20 – DEM – Convalidar Convenio Municipio – Universidad Nacional de Hurlingham.

Proyecto de Resolución Nº 59/20 – Frente. De Todos – Repudiar lo resuelto por el Fiscal Rivarola en su definición de “Accionar doloso por desahogo sexual”.

Proyecto de Resolución Nº 60/20 – Frente. De Todos – Rechazar las maniobras de inteligencia y espionaje realizadas por el gobierno de Macri.

Proyecto de Resolución Nº 61/20 – Frente. De Todos – Solicitar al DEM gestiones para tener la VTV permanente o móvil en Cañuelas.

Proyecto de Ordenanza Nº 62/20 – DEM – Ordenanza forestación y reforestación urbana.

Proyecto de Resolución Nº 63/20 – Frente de Todos – Solicitar al DEM Asociarse a la Cooperativa de Carboni

Proyecto de Resolución Nº64/20 – Frente de Todos – Solicitar al DEM programa para adultos mayores.

Proyecto de Resolución Nº 65/20 – Frente de Todos – Solicitar al DEM gestione la reconstrucción del refugio del Barrio La Torre.

Proyecto de Resolución Nº 66/20 – Frente de Todos – Solicitar al DEM intime a MOVISTAR por mal servicio en Máximo Paz.

Proyecto de Resolución Nº 67/20 – Juntos por el Cambio – Solicitar al DEM reparar el asfalto de calle Rawson.

Proyecto de Resolución Nº 68/20 – Juntos por el Cambio – Solicitar al DEM gestionar presencia policial en el Barrio Libertad.

Proyecto de Comunicación Nº 69/20 – Juntos por el Cambio – Solicitar al DEM informe sobre alcoholímetro.

Proyecto de Resolución Nº 70/20 – Juntos por el Cambio – Solicitar a las autoridades de la salud promover donación de sangre y plasma.

PUNTO 4º – DESPACHOS DE COMISIONES

Proyecto de Resolución Nº 29/20 – Frente de Todos – Comisión O. P. – Solicitar al DEM intime a EDESUR S.A realizar relevamiento por baja tensión en barrios y localidades.

Proyecto de Resolución Nº 30/20 – Frente de Todos – Comisión O. P. – Solicitar a ABSA la reparación y restablecimiento del servicio de agua potable.

Nota de los profesionales de la Salud Mental – Comisión S. P. – Archivar Expte sobre protocolo de su actividad, por haberse tomado conocimiento en la Comisión y ser decisión del DEM

Nota de escritora Ysolina “Chola” Rizzi – Comisión C. y E. – Declarar de Interés Cultural y Educativo a dos nuevas obras literarias.

Proyecto de Resolución Nº 16/20 y 35/20 – Juntos por el Cambio y Frente de Todos – Comisión L. R. e l. – Solicitar a los bancos de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación, instalar en las localidades cajeros automáticos.

Nota Vecinos calle 25 de Mayo – Comisión O. P. – Archivar el Expte por obra finalizada.

Proyecto de Resolución Nº 34/20 – Frente de Todos – Comisión C. y E. – Solicitar al DEM campaña de difusión de los nuevos formatos de los Talleres del Instituto Cultural.

Proyecto de Ordenanza Nº 36/20 – Frente de Todos – Comisión C. y E. – Imponer el nombre de EVITA a la plaza del Bº Chacra 12.

Proyecto de Comunicación Nº 40/20 – Juntos por el Cambio – Comisión C. y E. (en Minoría) – Solicitar informe a la Dirección General de Escuelas sobre el Plan FinEs.

Proyecto de Resolución Nº45/20 – Juntos por el Cambio – Comisión Género. – Solicitar al DEM colocar leyenda de las líneas 144 y teléfonos del área de Género en la página web del Municipio.

Nota DEM – Comisión L.R. e l. (en Mayoría) – Apruébese el listado de Mayores Contribuyentes, inscriptos para el período 2020-2021.

Proyecto de Ordenanza Nº 51/20- DEM- Comisión L.R. e l. (en Mayoría) – Establecer contratación de mano de obra local.

Proyecto de Ordenanza Nº37 /20 – Frente de Todos – Comisión L. R. e l. (en Mayoría) – Sustitúyase varios artículos de la Ordenanza 880/93 sobre rifas.

Proyectos de Ordenanzas Nº 28/20 y Nº 46/20 – DEM y Juntos por el Cambio- Comisión L. R. e l. – Declárese la EMERGENCIA POR VIOLENCIA DE GÉNERO en el ámbito del Partido de Cañuelas, por ciento ochenta (180) días.

Proyecto de Comunicación Nº 44/20 – Juntos por el Cambio – Comisión L. R. e l. – Solicitar al DEM envié a este Honorable Cuerpo, dentro de los plazos y formas, informe sobre la estructura orgánica Municipal.

Proyecto de Resolución Nº47/20 – Juntos por el Cambio – Comisión L. R. e l. (en Minoría) – Solicitar a la Legislatura Pcial., adhesión a la Ley 27.372 sobre protección, derechos y garantías a víctimas del delito.

Proyecto de Ordenanza Nº 49/20 – Juntos por el Cambio – Comisión L. R. e l. (en Minoría) – Adherir a la Ley Provincial 14209 de declaración de interés al Turismo.

Proyecto de Ordenanza Nº 50/20 – Juntos por el Cambio – Comisión L. R. e l. (en Minoría) – Declarar emergencia y desastre turístico.

Proyecto de Resolución Nº 42/20 – Juntos por el Cambio – Comisión de S.P (en Minoría) – Solicitar al DEM agudizar los controles vehiculares en las entradas.

Proyecto de Resolución Nº 32/20 – Frente de Todos – Comisión de S.P – El HCD expresa el beneplácito y reconocimiento a la labor desarrollada por el equipo de investigadores en el progreso del kit de diagnostico rápido de Covid-19.

Proyecto de Resolución Nº 43/20 – Juntos por el Cambio – Comisión de S.P – Solicitar al Director del Ente Descentralizado implementar la realización al ingreso y egreso de una planilla de Triage firmado por el agente sanitario a modo de Declaración Jurada.

Proyecto de Comunicación Nº 18/20 – Juntos por el Cambio – Comisión de P y H (en Minoría) – Solicitar al DEM informe sobre Fondo Educativo.