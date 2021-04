Inscripciones: JUEGOS BONAERENSES 2021.

Compartir

La Subsecretaría de Deportes de la Provincia de Buenos Aires anunció la próxima edición del clásico certamen que contiene actividades culturales y deportivas. Las inscripciones comenzaron el 5 de abril y se extenderán hasta el 31 de mayo próximo. En el marco de dicho evento, se sumarán nuevas disciplinas para Adultos Mayores.

Este año se cumplen los 30 años de los Juegos Bonaerenses, la competencia deportiva y cultural más importante del país en cuanto a la cantidad de personas que moviliza. Tras la última Edición Virtual que contó con más de 20.000 participantes, este año el evento transitará desde la virtualidad hacia la presencialidad, adecuándose al escenario cambiante que presenta la situación sanitaria.

El Gobierno municipal a través de las áreas de Deportes y Discapacidad, Cultura y Adultos Mayores informa e invita a la participación de las diferentes disciplinas que ofrece este año la organización de Juegos Bonaerenses. Entre ellas, se pueden optar por Actividades Culturales (Dibujo, Objeto Artístico, Pintura, Danza Folclórica, Tango, Fotografía, Cuento Poesía, Solista Vocal) y Disciplinas Virtuales (Coreografía Pop y Freestyle Fútbol).

Para informes e inscripción pueden acercarse a la Dirección de Adultos Mayores, Lara 690 en el horario de 9 a 13 o telefónicamente al 2226 488436, de Cultura acercarse al Instituto Cultural Cañuelas de lunes a viernes de 9 a 14 o en el Tel: 02226 43 0764

Y la Secretaría de Deportes y Discapacidad informa que este año, podrán competir en diferentes categorías: Juveniles, Personas con Discapacidad, Adultos Mayores y la incorporación de la rama universitaria (cualquier alumno con certificado regular podrá inscribirse). A través del sistema PLENUS, tanto por computadora como por celular. Este sistema de inscripción estará abierto hasta el 31 de mayo y se ha utilizado en pasadas ediciones de Juegos https://juegos.gba.gob.ar/ plenus/ Consultas e informes a: canuelasdeportes@gmail.com

En el marco del contexto por el que atraviesa el mundo a partir de la crisis sanitaria que ha provocado la pandemia del Covid-19 será imperativo respetar estrictamente los protocolos y las recomendaciones emanadas por los organismos correspondientes, apelando a la responsabilidad de los organizadores de las distintas etapas de la competencia, a las autoridades encargadas de la fiscalización de cada evento, la autorresponsabilidad y al compromiso de las personas involucradas.

Para participar de Deportes presenciales (únicamente aquellos habilitados en el marco de las disposiciones del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires y Jefatura de Gabinete de Ministros) tales como el Ajedrez, Atletismo, Básquetbol 3×3, Beach Voley, Padel, Natación, Skate, Tenis, Automovilismo (karting), Golf, Remo, entre otros.

En las disciplinas que se desarrollarán de manera estrictamente virtual en todas sus etapas se encuentran los Deportes Electrónicos (FIFA, League of Legends, Fortnite, etc.), Taekwondo, Judo, Dibujo, Malambo, entre otras; y las disciplinas virtuales que contarán con una Final presencial serán Gimnasia Artística, Patín Artístico, Freestyle, Stand Up, entre otras.

El inicio de las competencias, a través de la Etapa Local, está previsto para junio, mientras que en agosto se espera que se desarrollen las regionales para llegar así a la Final Provincial.