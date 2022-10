Juegos Bonaerenses: primeras jornadas de la delegación cañuelense.

Compartir

La delegación de Cañuelas que participa en Mar del Plata de las finales de los Juegos Bonaerenses, participó el sábado de la ceremonia de inauguración y el domingo ya iniciaron las primeras competencias.

El sábado fue el acto inaugural y se desarrolló en el Paseo Hermitage con números artísticos como FMK y Nicki Nicole y la presencia de autoridades provinciales, entre ellas el gobernador Axel Kicillof. La intendenta Marisa Fassi acompañada por el administrador de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta, participó de la jornada y saludó a los y las jóvenes y adultos mayores que representan a Cañuelas en la competencia.

Esta edición 2022 de los Juegos Bonaerenses comenzó en abril y contó con el mayor número de inscriptos de los últimos 10 años, con 350 mil participantes de los 135 distritos bonaerenses que compitieron en la primera etapa, a nivel municipal. Cañuelas contó con un récord de más de 2 mil inscriptos y una delegación de 230 finalistas que se encuentran instalados en los hoteles Mar Azul, Gran Amelia y Molimar.

Primeros días de competencias: resultados

Beach voley

Sub 14 fem: cayó 2-0 ante Quilmes.

Sub 18 fem: cayó 2-0 ante Hurlingham.

Sub 14 masc: derrota 2-0 con San Miguel.

Handball

Sub 18 masculino: ganaron 39 a 16 ante Cnel. Pringles.

Básquet femenino

Sub 13: ganó el primer partido 48-8.

Ajedrez

Sub 18: (0-2) en rondas del domingo.

Tenis de mesa

Sub 18 fem: perdió 3-1.

Sub 14 fem: perdió 3-0.

Sub 14 masc. ganó 3-2.

Fútbol 5

Sub 16 fem: empató 1-1.

Fútbol tenis

Sub 18 fem: ganó 2-0.

Vóley

Sub 13 fem: perdió 2-0.

Sub 13 masc: perdió 2-0

Básquet

Sub 18: cayeron 9-11.

Fútbol Playa

Sub 14: ganó 9-0

Sub 18: cayó 1-9.

Handball

Sub 14: Morón 27 Cañuelas 26.

Atletismo

Salto en largo masculino: Benitez puesto 13°. Mejor marca personal (18,91m).

Voley

Sub 18 fem. perdió 21/25, 25/19, 12/15 con Alem.

Handball

Sub 14 fem. ganaron 18/11 a San Martín

Sub 16 masculino ganaron 18/12 a Tres Lomas.

Futsal

Sub 16 masculino perdió 4-2 con Merlo.

Handball

Sub 16 femenino ganó 15/12 a Daireaux.

Sub 18 femenino cayó 27/22 con Pehuajo.

Padel

Sub 14 masc. ganó 6-4, 7-6 ante Baradero.

Sub 16 masc. ganó 6-1, 6-4 ante Tordillo.

Sub 18 fem. ganó con un doble 6-0.

Sub 18 masc. ganó con un doble 6-3 ante Chacabuco.

En lo que resta de este lunes la competencia sigue abierta.

Adultos Mayores Bonaerenses:

La primera jornada de competencia de los Juegos fue el domingo 2 se dio inicio a las competencias de la final provincial con resultados dispares. La dupla femenina de pádel integrada por Cristina Fernández y Analía Gioyosa, venció al representativo de San Isidro por 6 -0 / 6 -1, en tanto que la dupla masculina de Humberto Tolosa – José Martínez de esa disciplina venció 6-3/7-5 a Dolores, su primer rival; en Pelota Alberto Porciel y Raúl Berrueta vencieron a los representantes de San Miguel 12-4/11-12/7-1. En tanto que la representante de Burako, Nilda Mainardi, cayó en sus dos primeras presentaciones ante Trenque Lauquen y Gral. Paz.

La jornada del lunes 3 inicia con Bonaerenses en Carrera, prueba atlética de 10 k, luego continúa con pádel y pelota.

fotos: