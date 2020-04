La Defensoría cuestionó a los bancos por poner trabas en el otorgamiento de créditos

Compartir

La Defensoría del Pueblo bonaerense cuestionó a las entidades bancarias por poner trabas en el otorgamiento de los créditos estipulados en el paquete de ayuda que el gobierno nacional y el provincial implementaron, para hacer frente al impacto económico que genera la pandemia del coronavirus en las pequeñas y medianas empresas y en los trabajadores autónomos.

La acción del organismo que conduce Guido Lorenzino se basó en una serie de denuncias que alertaron sobre diferentes maniobras de los bancos privados para no otorgar estas créditos: desde la dilación en el otorgamiento de turnos, información poco clara o precisa, ausencia de respuestas concretas, o bien denegación expresa incluso antes de analizar el caso específico. Por este motivo, la Defensoría hizo una presentación al Banco Macro, al Patagonia, al Comafi, al Galicia, al Santander Río, al Columbia, al HSBC, al BBVA, al ICBC y al Credicoop Cooperativo Limitado. En la misma, reclama que no continúen con estas prácticas vulneratorias de derechos y que cumplan con lo dispuesto por los decretos que fijaron las características de los préstamos que deben otorgar.“Nos encontramos con personas que acuden a los bancos en busca de una ayuda que logre paliar la situación que atraviesan en este momento crítico, y se encuentran con que las entidades no sólo priorizan su ánimo de lucro sino que dificultan que quienes tienen dificultades puedan encontrar soluciones”, sostuvo Lorenzino.La Defensoría considera que esta conducta de los bancos va en contra de los derechos de trato digno y equitativo fijados en la Constitución Nacional, lo que prohíbe poner a las personas, en este caso el eslabón más débil en la cadena de consumo, en situaciones vejatorias, vergonzantes o humillantes.“Esperemos que los bancos cesen con este comportamiento, sino iniciaremos acciones legales para que se respete la normativa de defensa de usuarios y consumidores, además de la legislación civil y comercial, y penal”, puntualizó Lorenzino.