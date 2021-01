La historia detrás del pañuelo verde como símbolo de lucha.

Compartir

Es, el emblema del feminismo en Argentina. Se convirtió, además, en la imagen y símbolo de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, fundada el 28 de mayo de 2005 durante el Encuentro Nacional de Mujeres realizado en la ciudad de Rosario.

Verde, triangular, con el logo y el lema impresos de color blanco. Presente siempre en cada manifestación pública, en las calles o incluso en el transporte público, o atado en una mochila.

En un principio, la Campaña estuvo integrada por un total de 70 organizaciones en todo el país. Luego de 17 años de arduo trabajo por los derechos y las libertades de todas las mujeres del territorio argentino, incluye a más de 500 organizaciones a lo largo y ancho de la Argentina.

Entre ellas aparecen personalidades vinculadas al movimiento de mujeres, organizaciones sociales, organismos de derechos humanos, organizaciones del ámbito académico, científico, sindicatos, agrupaciones estudiantiles y trabajadores de la salud. En cada una y cada uno, el uso del pañuelo no solo implica una identificación sino también una resistencia.

El pañuelo en Argentina está asociado a la lucha por los derechos humanos, por las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. A estas alturas, el pañuelo verde es un símbolo de lucha en los feminismos.

Nació en el año 2003, en el XVIII Encuentro Nacional de Mujeres y en ese entonces, decidieron crear un distintivo a favor del derecho al aborto.

Cuentan que cuando fueron a encontrar la tela violeta, el color del feminismo, no había. Entonces sobre la marcha definieron que el verde era un color que estaba asociado a la salud y también a la esperanza. Era un símbolo de rebeldía llevar ese pañuelo, cuyo contenido fue variando hasta llegar al logo actual y al triple lema ‘Educación Sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir.