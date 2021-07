La suerte no estuvo de su lado.

Sevillano venia bien las finales, pero distintas cuestiones lo terminaron complicando.

La jornada arrancó bien para el piloto cañuelense en la tanda de clasificación donde se metió en el lote de los 10 mejores nuevamente.

Pero a pesar del buen rendimiento del fiat, las complicaciones llegarían para las finales. Palpitando habló con el piloto sobre el desarrollo de las finales. “En la primera final venia octavo peleando el lote de punta y en un momento salió el auto de seguridad. En el relanzamiento pude pasar un auto y cuando estaba para pasar al sexto me frena de mas en la curva de 90 y para no chocarlo lo esquivé y me fui al pasto” se lamentó.

Al volver a pista lo hizo en el puesto 11 y a pocas vueltas del final se pudo recuperar para meterse otra vez entre los 10 mejores, en este caso ocupando la novena posición.

Para la segunda final, el auto siguió teniendo un gran andar pero las complicaciones iban a persistir. “En la segunda venia 6to, acomodado en el lote de punta y en la quinta vuelta se me queda trabado el acelerador a fondo en el retome izquierdo y me fui. Casi quedé encajado en una laguna, pero lo pude sacar aunque perdí muchas posiciones”.

Luego de luchar para volver, la maquina Nº29 lo hizo en la posición 18 y pasó la bandera a cuadros en el puesto 14.

A pesar de las dificultades, Sevillano se volvió conforme “Nos vinimos conformes con el rendimiento del auto que por suerte sigue andando bien, pero bueno, estuvimos con poca suerte este fin de semana” sentenció.