Hockey: Las Cañas se pone a punto y lo demuestra en sus amistosos.

Entrenando mucho y metiendo amistosos, es como se vienen preparando las chicas de Las Cañas de cara a la posibilidad del inicio del torneo el próximo 17 de abril. En este caso, el rival fue Padre Mario y las Auriverdes, quienes jugaban de local, demostraron ser más y dejaron muchos resultados positivos de la tira en general.

RESULTADOS. LAS CAÑAS VS PADRE MARIO Sexta División: 6 a 0 (Sofia Trigo x3, Iara Conforti, Gomez y Belen Brachna) Quinta División: 7 a 0 (Camila Hansen x3, Pilar Bevilacqua, Valentina Pacheco y Agustina Gutierrez x2) Intermedia: 2 a 0 (Pilar Sosa, Rocio Hisla) Primera: primera 6 a 0 (Pilar Sosa x3, Agustina Guillermet, Camila Perez Giorgi y Rocio Hisla)

En el partido de primera, el partido arrancó con poco ritmo, pero luego de un par de corner´s cortos y con un tiro de arrastrada de Camila Perez Giorgi, se abrió el marcador. A partir de ahí las Auriverdes llegaron muchas veces al arco rival y evitaron que las visitantes puedan llegar a convertir.

Hablamos con una de las referentes de Las Cañas, Sabrina Aguirre, y nos comentó que «desde el día que se arrancó con la pre-temporada, se dejó en claro que se iba a ir probando jugadoras en diferentes posiciones, con la finalidad de darle la oportunidad a las chicas de jugar en primera» y con respecto a los resultados, agregó qué: «al principio costó entrar en ritmo, pero al pasar de los cuartos, se encontró el camino y se pudo desplegar una buena diferencia».

Amistosos y resultados anteriores:

Primera:

- UAI 0 vs Cañas 1 - La Martona 0 vs Cañas 1 - Monte 0 vs Cañas 2 - Cañas 2 vs Lomas D 1 - Mi Refugio 0 vs Cañas 2 - Cuadrangular en Lobos (Primeras)

Intermedia:

- UAI 1 vs Cañas 2 - La Martona 1 vs Cañas 0 - Monte 2 vs Cañas 3 - Lomas D 1 vs Cañas 1 - Mi refugio 2 vs Cañas 3 - Cuadrangular en Lobos (Primeras)

Con respecto a lo que se viene, el martes las chicas enfrentarán a Mi Refugio, en donde la intermedia jugará de 21 a 22 hs. y la primera de 22 a 23 hs. Posteriormente, el martes 6 de abril tendrán un nuevo amistoso ante Monte Grande «B».