Los Municipios alineados al “PJ” van a fondo contra la empresa Edesur/nor.

Marisa Fassi: “Ante los constantes cortes de luz y la falta de respuesta de la empresa Edesur Argentina, los intendentes y las intendentas nos reunimos con Sergio Lanziani, secretario de Secretaría de Energía de la Nación, para conversar sobre la realización de inversiones que permitan mejorar el sistema energético”.

La situación del servicio de red eléctrica en buena parte de la provincia de Buenos Aires presenta muchas falencias, con incluso cortes prolongados de luz. Este hecho en la situación extraordinaria de aislamiento por pandemia, causa un malestar mucho mayor en la población en general y del Conurbano en particular.

(La Tecla/info) Por este motivo, en los últimos días la Defensoría del Pueblo habló con los intendentes de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde; de Almirante Brown, Mariano Cascallares; de Quilmes, Mayra Mendoza; de Avellaneda, Jorge Ferraresi; de Esteban Echeverría, Fernando Gray; de Berazategui, Juan José Mussi; de Florencio Varela, Andrés Watson; de Cañuelas, Marisa Fassi; y con el jefe de Gabinete de La Matanza, Claudio Lentini; quienes señalaron que la situación de los usuarios es realmente angustiante.

Ahora, desde la comuna que comanda Gray denunciaron a Edesur por incumplimiento del contrato firmado en 2015, donde la empresa se comprometía a construir una nueva subestación eléctrica con el fin de mejorar la calidad del servicio y afrontar la creciente demanda.

Cabe señalar que, luego que Edesur solicitara un espacio para llevar adelante la obra, el Municipio localizó un terreno en el Parque Industrial de Luis Guillón, que cumplía con las características requeridas por la distribuidora de energía eléctrica, pese a que la responsabilidad de adquirir el predio era de la empresa.

Asimismo, fuentes del municipio aseguraron que «tras innumerables e injustificadas dilaciones para recibir dicho espacio por parte de Edesur, el 14 de enero de 2015 se firmó el contrato de usufructo por el cual se le cedió a la empresa el uso gratuito de ese predio, a fin de que se construya la subestación en el plazo máximo de cinco años, con el compromiso del Gobierno municipal de tramitar las autorizaciones y permisos de obra necesarios para que se pudiera concretar».

De esta manera, desde la gestión de Gray denunciaron a Edesur por quebrantar el acuerdo, ya que aseguran que «hoy se refleja en la deficiente calidad del servicio, con continuos cortes de energía y problemas de tensión que afectan a los vecinos de Esteban Echeverría».

«La situación con Edesur es insostenible. Los cortes de luz, las tarifas. No hizo inversiones y no está dispuesta a hacerlas. En 28 años no hubo inversiones. Cada año el servicio está peor. Este invierno ha sido atípico. Como no hay inversión cada día el servicio se cae más», disparó el intendente.

Asimismo, el Gobierno municipal remarca que el comunicado emitido el día 21 de julio del presente año por Edesur especificando en la provincia de Buenos Aires la repotenciación de 10 subestaciones en el área de concesión «es totalmente falso ya que el compromiso con Esteban Echeverría no fue cumplido».

En tanto, ayer la Defensoría del Pueblo bonaerense se presenta este miércoles ante Ente Nacional de Regulación de Electricidad (ENRE) para solicitar la quita de la concesión a Edesur, luego de los reiterados cortes de luz en diferentes municipios en los que opera y la sostenida falta de inversión de la empresa para evitar estas interrupciones constantes en el suministro eléctrico.

El reclamo unió a los jefes comunales de los municipios de la zona sur del Conurbano, donde la empresa incumplió con las normas que regulan su funcionamiento. Según el organismo, los reclamos contra Edesur crecieron un 70 por ciento con respecto al año anterior y es la compañía más denunciada por los bonaerenses.