Luca Muller fue subcampeón en el Abierto de la República.

Disputó por primera vez el torneo y lo hizo con un gran nivel.

Luca Muller, de tan solo 9 años y alumno del grupo Tenis de Mesa Cañuelas, disputó su primer torneo Abierto de la República, torneo de tenis de mesa de la Federación Argentina que se disputó el pasado jueves y viernes en el CENARD

Muller participó de la categoría Sub 9 donde logró grandes resultados. Ganó su grupo tras vencer a los mendocinos Cabagnaro y Gómez Jofre por 3 a 2 en ambos casos. En octavos de final tuvo bye, una exención que le permitió pasar a la instancia de cuartos de final.

En dicha instancia cayó derrotado por 3 a 0 ante Dante Minetti, uno de los representantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Gracias a estos resultados, Luca quedó entre los 8 mejores del país en la categoría Sub 9.

Acompañado por su familia y por su entrenador, Facundo Silva, Luca sorprendió por el buen nivel mostrado ya que le compitió de igual a igual, y hasta les gano, a chicos de mayor experiencia. Para el cañuelense, este es su primer año en la actividad.

No conforme con ello, también participó en la categoría Sub 11. En el grupo cayó en dos ocasiones y ganó el restante partido, lo que no le permitió pasar a la siguiente instancia, pero si pasar a la llave B que seria como una segunda chance.

Ahí enfrentó en octavos de final a Thiago Mainini de Córdoba venciéndolo por 3 a 1. En cuartos, venció con el mismo resultado a Mauricio Dusso de Chaco y en semifinal le ganó al mendocino Fabricio Gómez, también por 3 a 1.

En una destacadísima actuación llegó a la final del torneo y cayó por 3 a 1 ante Bruno Salti de la provincia de Santa Fe, coronándose sub campeón en una categoría mayor a la suya.