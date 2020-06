Nueva reunión del Comité de Salud.

Compartir

El lunes por la tarde, se llevó a cabo en el Palacio Municipal, un nuevo encuentro del Comité de Salud, creado especialmente para realizar un seguimiento de la situación local por la pandemia de Coronavirus.

Del mismo participaron en representación del Ejecutivo la Lic. María Delia Pené (secretaria de Coordinación de Salud Pública), el secretario Legal y Técnico Sebastián Demicheli; por el Hospital Ángel Marzetti su director Dr. Hernán Charlón; por el Hospital Néstor Kichner el Dr. Gustavo Pascuas; y por el Concejo Deliberante los miembros de la Comisión de Salud Patricia Rolandelli (Juntos por el Cambio) y Leonel Fangio (TODOS).

En el encuentro se realizó un balance de la situación epidemiológica del Partido, destacando el hecho de que no se registró en el distrito transmisión comunitaria del virus y que la última fase de duplicación de casos demoró 22 días, teniendo además en cuenta que los últimos 4 contagios se dieron fuera del distrito y que no hubo nuevos casos en la última semana.

Ante este panorama, que difiere de la situación de la mayoría de los distritos del AMBA, se consideró la posibilidad de autorizar en Cañuelas salidas recreativas.

De no registrarse cambios significativos en la situación epidemiológica, las mismas comenzarán a implementarse el próximo viernes 5, permitiéndose la actividad de caminata o trote en un radio máximo de 1.000 metros del domicilio en el horario de 14 a 17 horas.

Las salidas serán individuales, a excepción de los menores de 12 años que deberán ser acompañados de un adulto. Será obligatorio el uso de tapabocas, manetener un distanciamiento social de 3 metros y sólo estarán permitidas a menores de 65 años. No se permitirá la concurrencia a plazas, plazoletas ni al Parque de la Salud.

Al igual que la apertura de comercios de cercanía, se trata de una medida sujeta a revisión permanente, que puede ser cancelada si se detectan incumplimientos masivos o un cambio en la situación epidemiológica del Partido.

Vacunación.

En el encuentro también se analizó el alcance de la campaña de vacunación antigripal, en el marco del cual fueron aplicadas más de 6.700 dosis (800 pediátricas y 5.900 de adultos, sin contar la vacunación de PAMI y el resto de las obras sociales), sumando el trabajo del vacunatorio descentralizado del Hospital Ángel Marzetti, la vacunación domiciliaria y los operativos complementarios articulados con el Ministerio de Salud de la Nación.

Se estima que ya fue vacunado más del 60 por ciento del total de adultos mayores de 65 años, principal grupo al que está dirigida la campaña.