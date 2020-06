Ocupación de camas de Terapia Intensiva.

Compartir

La Provincia de Buenos Aires difundió esta semana un informe dando cuenta de la ocupación del 56,2% de las camas de Unidad de Terapia Intensiva (UTI) de Adultos en el AMBA (sin contabilizar la Ciudad de Buenos Aires).

En este sentido, están ocupadas 1408 de las 2502 que existen en todo el territorio bonaerense. No obstante, vale aclarar que a fines del 2019 existían 1304 camas disponibles, con lo que al día de la fecha si no se hubieran aplicado las medidas de aislamiento para aplanar la curva y permitir el equipamiento del sistema de salud, el mismo se encontraría desbordado en su capacidad.

Si se realiza la misma ecuación en Cañuelas, en la actualidad el Hospital Cuenca Alta tiene 33 camas de Terapia Intensiva Adultos y 58 camas de Terapia Intermedia de las cuales en una emergencia hay 10 que pueden transformarse en UTI con ARM (Asistencia Respiratoria Mecánica).

En la actualidad hay 24 pacientes internados con COVID-19 o sospechosos, lo que implica una ocupación total del 26,3% (contabilizando UTI y Terapia Intermedia). No obstante, al 31 de diciembre del 2019 el Hospital Regional contaba solamente con 9 camas UTI y 12 de Terapia Intermedia. Es decir, que de no haber sido equipado en los últimos meses, al día de la fecha no contaría con las camas necesarias para atender la demanda actual.