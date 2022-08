Pami anuncia que hay disponibilidad de pañales.

Compartir

Desde la agencia local, anunciaron que ya se encuentra a disposición la entrega de pañales para adultos a todas aquellas personas que tengan recetas del mes de agosto.

Los mismos pueden adquirirse en la farmacia Alberdi. PAMI provee mensualmente pañales para las personas afiliadas cuya patología lo indique.

Si no se retiran dentro del mes en curso, no se acumulan para el período siguiente. Desde hace unos días, se multiplicaron las quejas ante la falta y el suministro de los apósitos debido a que la obra social de los jubilados no firmó la extensión de la licitación.

El presidente del Colegió de Farmacéuticos de Luján confirmó el inconveniente. “Los fabricantes e importadores ya entregaron el producto a las droguerías que a su vez comenzaron a distribuir en farmacia” declaraba su representante, Luis Alberdi Indaverea.

Cómo solicitar los pañales en el PAMI. El trámite lo puede realizar la persona afiliada, un apoderado o un familiar directo. La documentación necesaria es la siguiente: Documento Nacional de Identidad. Formulario de solicitud de Higiénicos Absorbentes Descartables completo por el Médico de Cabecera (deberá solicitarlo previamente en la Agencia PAMI o descargarlo de la página web del Instituto, para ser completado por el Médico de Cabecera). Para retirar los pañales deberá presentar la receta electrónica emitida por su médico/a de cabecera.

Se pueden confeccionar hasta 3 recetas simultáneas para cubrir la necesidad durante 3 meses.