Se levanto la sesión del Honorable Concejo Deliberante.

En el día de ayer jueves 13 se realizó una nueva sesión con los concejales en el recinto, uno de los temas candentes a tratar fue la falsificación de una firma y la adulteración del acta.

El bloque del FpV consideró que la inclusión de la firma de una concejal ausente no generó ningún perjuicio al cuerpo. El bloque de Concejales de Juntos por el Cambio pidió, por nota, la máxima sanción para los responsables. La nota ingresó formalmente en la sesión del día de ayer. Luego se votó incluyendo a los involucrados dando por terminado el tema, el bloque de cambiemos se levantó de la sesión, en repudio.

El oficialismo argumentó “ En virtud del pedido de sanciones efectuado por la oposición en la III Sesión Ordinaria con relación a la confección del Acta del 05 de Abril pasado del libro comisión de legislación y reglamento, el Bloque de Concejales y Concejalas del Frente de Todos reafirmamos nuestro actuar conforme a derecho honrando nuestras funciones y que los cuestionamientos emergentes de la aludida reunión no fueron ingresados al recinto para su tratamiento legislativo, en consecuencia no se ocasionó ningún “daño o perjuicio institucional” como malintencionadamente pretendió instalar el Bloque Juntos por el Cambio”. Textual documento emitido.

“Que, mediante el ejercicio del DERECHO de DEFENSA consagrado por nuestras disposiciones legales reglamentarias se ha desestimado el pedido infausto de sanciones opositor”.

«Las explicaciones de nuestrxs compañerxs fueron aceptadas mayoritariamente en el recinto, resolviéndose que: “se encuentra harto justificado que estamos ante la inexistencia de hecho gravoso, por ende ante ninguna conducta disvaliosa que analizar. Sumado a ello, NO encontramos resultado o perjuicio institucional alguno, respecto a los temas tratados en aquella reunión de comisión, llevando ello a entender que la discusión o presentación dada por la oposición resulta abstracta”.

“Que asimismo quedó confirmado que GROSERAMENTE, la nota motivo del reclamo fechada el 12 de Abril adolecía de irregularidades incontrovertibles pues estaba firmada por Natalia Schessler reemplazante de Eduardo Recalt – en uso de licencia desde el día 05 de Abril hasta el 09 inclusive – cuando ya no desempeñaba la concejalía doblegando la voluntad del titular de la banca quien a esa fecha se encontraba en funciones”.

“INSOLITAMENTE, nos acusan, solicitan se nos investigue, se nos suspenda, se declare la nulidad del acta de comisión, se nos castigue con la pena máxima y al instrumento lo firma una concejala suplente, sin fueros, sin facultades, sin atribuciones, totalmente deslegitimada para desempeñar su cargo – doblegando la voluntad del titular de la banca – INADMISIBLE”. Documento del bloque de Concejales del Frente de Todos.

Por su parte Cambiemos también argumentó su pedido: “El lunes 5 de abril alguno de los concejales del Frente de Todos de la comisión de Legislación y Reglamento, Diana Barcia o Maximiliano Mazzanti, falsificó la firma del concejal Romina Marquez Antunes en el acta de la comisión.

Estos son los hechos según cambiemos en su documento:

“No solo no negaron la falsificación, no solo no afirmaron que la concejal Marquez Antunes estaba presente en forma presencial o en forma virtual. Nadie dio explicaciones de la firma trucha o de la adulteración del acta. La concejal cuya firma se falsificó no aclaró nada, solo dijo que no se quebró su voluntad y que apoya todo lo actuado por sus compañeros de bloque”.

“La Presidente del Concejo impidió la participación en el uso de la palabra de los concejales de la minoría, y el Concejo Deliberante, por la mayoría que posee el Frente de Todos, decidió que la falsificación de firma y la adulteración de un acta de comisión no es un hecho grave, que no merece investigación, ni sanción alguna”.

No solo eso. El archivo definitivo de la causa lo votaron los tres concejales involucrados en la denuncia, Maximiliano Mazantti, Diana Barcia y Romina Marquez Antunes, además del resto de los ediles del bloque oficialista.

“Estamos ante, quizás, el escandalo más vergonzoso de la historia del Concejo Deliberante de Cañuelas en la etapa democrática”. afirma elbloque opositor “Todos por el Cambio”.

“Repudiamos todo lo actuado por el bloque del Frente de Todos tanto en el accionar de los concejales oficialistas miembros de la comisión de Legislación y Reglamento, como por el resto de los concejales que apoyaron su accionar y su exoneración”.

El oficialismo mandó a archivo el proyecto de la oposición que pedía sanciones para los concejales Diana Barcia y Maximiliano Mazzanti con el voto, de esta manera se da por concluida la discusión sobre la firma trucha, aunque según cambiemos “En la búsqueda de intentar sostener la honorabilidad del Concejo Deliberante, procuraremos que todo lo lamentablemente sucedido, sea remediado en instancias superiores”.