Segunda ola de Covid19. La Comisión de Salud dispuso medidas preventivas.

Compartir

Por la duplicación de casos por día en las últimas 10 jornadas, y en paralelo a un aumento de la cantidad de camas ocupadas en los centros sanitarios del distrito.

En el Palacio Municipal, se llevó a cabo este viernes una reunión de la Comisión de Salud, encabezada por la intendenta Marisa Fassi, con el objetivo de realizar una evaluación pormenorizada de la situación relacionada con la pandemia, y disponer medidas en consecuencia para mitigar el impacto de la segunda ola de Covid19.

En primer término, las autoridades sanitarias expusieron sobre la evolución de la incidencia diaria de casos confirmados, donde se refleja una duplicación de la cantidad de casos por día en las últimas 10 jornadas, y en paralelo un aumento de la cantidad de camas ocupadas en los centros sanitarios del distrito.

Asimismo, se analizó que este incremento no modifica la composición etaria de los casos confirmados, manteniéndose en las edades de entre 30 y 40 años en primer término y 20 a 30 años en segundo, los registros de mayor número de casos.

En cuanto a la campaña de vacunación, Cañuelas alcanzó un 10 por ciento de la población total (14 por ciento de la población mayor a 18 años) vacunada con primera dosis, y que se espera con la intensificación de la vacunación de adultos mayores de 70 años de este fin de semana y días sucesivos se alcanzará a vacunar a más del 90 por ciento de los mayores de 70 inscriptos. No obstante ello, se estima que hay alrededor de 2 mil adultos mayores que aún no se inscribieron, por lo que se recomendó incrementar la campaña de promoción del plan de vacunación apuntado a dicho sector.

También se delinearon algunas medidas específicas orientadas a disminuir la circulación a partir de la semana próxima. En este sentido se acordó acotar, desde el próximo lunes 29, el funcionamiento de bares y locales gastronómicos hasta las 2 AM, insistiendo en el cumplimiento de protocolos de ocupación, y procurando la atención de clientes sentados y al aire libre. En el mismo sentido se analizará una medida de restricción en el número de personas en reuniones privadas, y se solicitará a las fuerzas policiales un incremento de controles para evitar las fiestas clandestinas.

La Comisión estableció sostener la frecuencia de las reuniones, evaluando de forma periódica la situación y estableciendo nuevas medidas en caso de ser necesario.

Además de la intendenta Marisa Fassi participaron la secretaria de Salud María Delia Pené, el director del Hospital Marzetti Hernán Charlón, los concejales Maximiliano Mazzanti (FdT) y Carlos Álvarez (JxC), el secretario Legal y Técnico Sebastián Demichelli, y el subsecretario de Comunicación Fernando Abdo.