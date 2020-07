Situación epidemiológica actual.

Compartir

Se realizó una síntesis de la situación del partido de Cañuelas, que al día de la fecha registra 57 casos activos, 142 pacientes recuperados y 6 fallecidos, lo que hace un total acumulado de 205 casos (341 cada 100.000 habitantes, cuando el promedio de la Provincia de Buenos Aires es de 387 cada 100.000 habitantes). Hasta el momento se realizaron 916 testeos, con una tasa de positividad del 22,37%. La duplicación de casos en este momento se encuentra en 17 días.

-En este sentido, se destacó el logro de haber podido mantener una situación estable en cuanto a casos activos, aún cuando a diferencia del AMBA, Cañuelas se mantuvo las últimas dos semanas en Fase 3 sin resignar actividades permitidas, e incluso sumando algunas.

-El nivel de ocupación de camas es bajo (53% en el Hospital Cuenca) y el centro de aislamiento del predio de Hermanas Dominicas con total disponibilidad. Este aspecto es positivo y puede mantenerse en la medida que la mayor cantidad de contagios continúen dándose en población joven. Del total de casos confirmados, el 50 por ciento se dio en Cañuelas en pacientes de entre 20 y 39 años, y únicamente el 5 por ciento en mayores de 60.

-Este último dato es clave para plantear la administración de la cuarentena de aquí en más. Los expertos explicaron que por definición, en las epidemias los casos se dan por duplicación. De mantener este mismo ritmo de contagio en el distrito, el sistema de Salud podrá dar respuesta en la medida de que el virus no llegue a los adultos mayores ni a las personas con comorbilidades, que por el momento deberán continuar en aislamiento domiciliario.

-En casos que se han registrado entre adultos mayores, si bien éstos manifiestan no haber salido de sus domicilios, los contagios se han dado a partir de la asistencia de familiares o vecinos. Por ello es importante evitar las visitas, y extremar los recaudos en los casos en que requieran algún tipo de asistencia.

-La mayoría de los contagios se dan por contactos laborales con distritos vecinos. Personas de Cañuelas que trabajan en actividades esenciales en partidos limítrofes, o vecinos de esos distritos que trabajan en empresas de Cañuelas. Y a partir de ahí se han dado contagios por contactos estrechos, en el núcleo familiar conviviente pero también a contactos no convivientes ni laborales, por lo que se insiste en evitar cualquier tipo de reunión social no permitida.

-Actualmente el Hospital Marzetti realiza entre 30 y 40 testeos diarios, que se están procesando en el laboratorio de la Universidad de Buenos Aires, con resultados en menos de 48 horas. En el día de hoy, el Hospital Cuenca comenzó a procesar sus propios testeos con nuevo equipamiento adquirido, lo que permitirá agilizar aún más los resultados.

-Sobre la situación del Hospital Dardo Rocha, se informó que hay 7 casos confirmados (3 trabajadores y 4 internos). En el día de hoy se realizaron 4 hisopados a personas con síntomas, y otros 10 hisopados aleatorios a internos, lo que permitirá evaluar la prevalencia del virus en la institución. No obstante, las indicaciones para el personal es que trabajen manteniendo las medidas de bioseguridad que se utilizan en casos de aislamiento.

-A diario el equipo de Epidemiología realiza un seguimiento de más de 200 personas entre casos positivos y contactos estrechos. Esta estrategia de SEGUIMIENTO ACTIVO y aislamiento de casos es la que ha permitido un control de casos activos y baja ocupación de camas, y la posibilidad de permanecer en la misma fase sin tener que suspender ninguna actividad y pudiendo sumar nuevas