Tenis para ciegos, otro deporte adaptado que se expande.

Compartir

En nuestra ciudad está funcionando la escuela de Tenis adaptado a cargo del profesor Eduardo Raffetto, creador de éste deporte en Argentina y Director de Deportes Adaptados del municipio.

En nuestro país solo existen ocho escuelas para la práctica de este deporte, y nuestra ciudad tiene el orgullo de contar con una de ellas. El Tenis adaptado es una disciplina que lleva once años en el país y que tuvo como precursor a Eduardo Raffeto. «Estoy en la actividad desde hace 30 años y en noviembre de 2011, en mí centro de desarrollo que está en Caballito tenía un cartel en la puerta que decía ‘clases de tenis para adultos y niños’ y cuando salgo de este lugar, se me acercó una mamá a preguntarme si sus hijas podían hacer la actividad. Tenían discapacidad visual y me di cuenta de que no existía algo para ellas en el país», detalló y recordó que «en ese momento podría haber dicho que no, pero algo surgió en mí y quise ver si las podía ayudar».

«Me interioricé y me puse en contacto con una Federación de tenis para ciegos que había en Japón. Me respondieron y, a los pocos días, me enviaron unos manuales y dos pelotas», comentó sobre cómo comenzó la historia de tenis para ciegos en Argentina.

Para todos aquellos que quieran acercarse a presenciar las actividades de la escuela pueden hacerlo en el Estadio Vicente Polítano de Juventud Unida, ubicado en la esquina de Av. Libertad y Sarmiento. Las clases se realizarán los viernes, de 15:00 a 17:00 horas El espacio de formación y perfeccionamiento está abierto para todas las edades y es de acceso gratuito. Para inscripciones e informes, contactarse por WhatsApp 2226-513669 o al Instagram @deportesydiscapacidad_canuelas.