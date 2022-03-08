Tiempo de gauchos en el bicentenario de Cañuelas.
• CLAUDIO AGRELO
• PILI ESPINA
• BALLET “ROMANCE DE ZAMBA”MARTES 8
• LUCÍA CERESANI
• MÓNICA YOUNIS
• CARLOS MARCHESINI
• ANALÍA AGUIRRE
• BALLET SANTA ROSA
• MICA CÓRDOBA -SEBASTIÁN MANDILE (danzas)
MIERCOLES 9
• DAVID TOKAR
• OSCAR SILVA
• PEÑA LA TELESITA
• MÓNICA BARBETA
• EDUARDO SUBIRI
• BALLET SAN VICENTE
JUEVES 10
• GABRIELA AGUIRRE Y MARCIANO SALINAS
• BALLET YAPAI PEÑI
• CARLOS RAUL RISSO (charla)
• DANIEL MARCIAL
• GUILLERMO MILLÁN
• GUSTAVO RECALT
• LA JUNTADA PLATENSE ( CONJUNTO MUSICAL)
• TALLER DE DANZAS “LA RURAL”
VIERNES 11
• ADRIAN MAGGI
• RODOLFO JÁUREGUI
• PABLO DOMINGUEZ
• TALLER DE ADULTOS DEL INSTITUTO CULTURAL
VIERNES 11 DE MARZO – Estancia “LA MARÍA CRISTINA”
• 20.30 Hs CENA RECEPCIÓN A LOS CENTROS TRADICIONALISTAS
• (2 invitados por Centro)
• ESCENARIO: FOGÓN SURERO Y DANZAS, MARIO SOSA, RODOLFO JÁUREGUI, JORGE BERÓN, BALLET de MARCOZ PAZ, PERLA NEGRA.
SÁBADO 12 DE MARZO (Estancia “LA MARÍA CRISTINA”)
• 08.30 Hs IZAMIENTO PABELLÓN NACIONAL
• 08.45 Hs BENDICIÓN A CARGO DEL CURA PÁRROCO
• 09.00 Hs EXIBICIÓN DE YERRA
• 10.30 Hs PRESENTACIÓN DE CABALLOS DE TRABAJO
• 11.00 Hs CORRIDA DE SORTIJAS
• 12:00 Hs ARRÉGLESE COMO PUEDA
• 13.00 Hs ALMUERZO
• 14.00 Hs EXHIBICIÓN Y PASEO DE CARRUAJES
• 15.30 Hs EXHIBICIÓN DE PILCHAS CRIOLLAS DE A CABALLO
• 17.00 Hs JINETEADA
• 20.30 Hs ESCENARIO: JORGE ASPIROZ, MARCELO MIRAGLIA, LA JUNTADA MALAMBO, CUERPO DE BAILE “RETUMBO ARGENTINO”, LOCURA SANTIAGUEÑA.
DOMINGO 13 DE MARZO
• 09.00 Hs CONCENTRACIÓN DE PAISANOS
• 09.30 Hs PERICÓN NACIONAL FRENTE AL PALCO (Plaza Gral. San Martín) 200 parejas de baile. Bastonero: José Luis Montoya:
• 10.30 Hs DESFILE CRIOLLO POR LAS CALLES DE CAÑUELAS
(Estancia “LA MARÍA CRISTINA”)
• 13.30 Hs ALMUERZO CRIOLLO
• 15.00 Hs PARADA INDIA
• 16.30 Hs ENTREVERO DE TROPILLAS
• 19.00 Hs ESCENARIO PRINCIPAL: ESTHER GARCÍA, DANIEL LINEAS, CACHO ZUÑIGA, MARCELO MILANO, MAXI PARADA, MARCELO FILLOL, PABLO DOMINGUEZ
CAPATACES DE CAMPO: GASTÓN DE LOS SANTOS, JAVIER DÍAZ, DANIEL MARTÍNEZ.