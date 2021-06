Velozo: “Con la caja original le demostramos que les podíamos ganar igual”

El piloto cañuelense habló en vivo en la radio sobre las sensaciones de la última carrera.

https://palpitandodeportes.com.ar/

Después de toda la polémica que se armó en torno a su auto y la exclusión de las ultimas dos carreras que había ganado, Martin Velozo volvió a las pistas y lo hizo nuevamente con un triunfo.

Sin esquivar nada, respondió sobre lo ocurrido previo a la carrera: “Tuve una reunión con la comisión y no me supieron decir que hacer, solo que vuelva todo para atrás. Tuve que volver a poner la misma caja que tenía antes, pero sabía que todo el trabajo que había hecho fue mucho, que se gastó mucha plata para hacer toda la modificación y por eso no iba a bajar los brazos, así que le volví a poner la caja original y demostramos que le podíamos ganar igual”

Ya sobre la competencia en si, arrancó el finde de buena manera. “El sábado ya arrancamos 6to, entrar entre los 10 mejores habiendo 60 autos era muy importante para mi para demostrar que el auto estaba contundente. Solo quedaba trabajar un poquito para terminar de alinear el auto”

Para el día domingo se siguió trabajando en el auto para llegar en optimas condiciones y se terminó llevando la serie y la final. “Cuando gané la serie tenía una gran alegría, una emoción…sabía que la final también la iba a ganar porque el auto tenia ritmo y me tenía mucha fé”

“La final fue una carrera muy peleada, sabia que Bruno (Robles) iba a querer salir a ganar por eso era fundamental agarrar la punta en las primeras vueltas” manifestó. Además agregó que “Una vez que fui puntero y pude hacer un poquitito de diferencia era solo pensar en no cometer errores y la verdad que el auto, el chasis, el motor… todo andaba bárbaro, no se nos podía escapar”

Sobre cómo fue la reacción de sus rivales, pero a su vez compañeros en la pista, ante la sanción recibida, no anduvo con vueltas. “Cuando te sancionan y ganás dos carreras, ganás tres, ganás cuatro de cinco carreras ya te empiezan a mirar de otra manera y si encima te excluyen de la competencia, ya empiezan a pensar que tenías el auto “perreado”. Pero a pesar de todo le saca el lado positivo: “Ante todo esto me ilusioné, me puse las pilas para poder ir a ganarles”

Ya mucho mas tranquilo, y con el triunfo consumado, también dejo tiempo a un “palito con humorada”: “Como dijo el Diego jaja. Ahora que lo piensen ellos, van a tener que ver que van a hacer porque el auto mío esta contundente y vamos a intentar pelear el campeonato para traernos el 1 para Cañuelas”

Para cerrar, los agradecimientos de siempre “A mi familia que entienden que por ahí a veces no estoy para un cumpleaños o un día especial y entiende que mi pasión es esto y también a todos los amigos que están acompañando siempre”

La próxima fecha 10 y 11 de julio carrera con invitados, pero tendrá que trabajar mucho antes porque desde la técnica le revisaron de manera integra el auto. “Como no pudieron desarmarme la caja, me desarmaron todo el motor. Así que me traje todo en una bolsita. Pero obviamente, no encontraron nada”