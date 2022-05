Vicente Casares celebró su 75° aniversario.

Compartir

La intendenta municipal Marisa Fassi encabezó este jueves el acto en conmemoración al 75° aniversario de la localidad de Vicente Casares.

Acompañada por vecinos y vecinas, funcionarios municipales, referentes de la comunidad y espacios educativos, la celebración se llevó adelante en la Plaza María Ignacia Grondona de Casares con la colocación de un Olivo de la Paz y entrega de aportes económicos a instituciones intermedias.

La localidad de Vicente Casares celebra cada 18 de mayo el aniversario de su fundación, a partir de una resolución tomada por el Concejo Deliberante en el año 2005 el cual establece como fecha fundacional el 18 de mayo de 1947, por el día que comenzó a llevarse adelante el loteo.

Al momento de tomar la palabra, la intendenta municipal Marisa Fassi hizo una referencia histórica respecto a la localidad y expresó que “Casares cuenta con dos hitos de la historia y en nuestra identidad, que son la Estancia San Martín de Tours y La Martona”, y continuó “Casares es cuna de la Industria Lechera Nacional, fue la primera industria en envasar y producir el Dulce de Leche en Argentina. Casares también es cuna del mejor Polo del Mundo, acá creció Adolfito Cambiasso y también tenemos al semillero, con los hermanos Castagnola que son nuestros embajadores en el mundo”.

Además, la jefa comunal se refirió al rol comunitario de las instituciones y detalló que “desde el municipio estamos para acompañar a las instituciones, que son el corazón de esta comunidad y que tienen una participación muy importante”. Asimismo, la intendenta hizo especial hincapié en las obras públicas que se llevaron adelante en la localidad y las que están programadas a futuro, y manifestó que «la calle Almirante Brown se realizó en pandemia, es muy importante para toda la comunidad, porque conecta con la Autopista Ezeiza-Cañuelas. Pronto va a empezar la repavimentación de la Ruta 205 hasta el puente de la ruta 6, y muy pronto estará la construcción de 400 casas con prioridad para los vecinos y vecinas de Vicente Casares, del Ministerio de Desarrollo y Hábitat de la Nación”.

En ese sentido, Marisa Fassi adelantó que “seguimos trabajando y estando presentes para la comunidad, hemos pedido una Escuela Técnica para Vicente Casares, para que se construya pronto para todos los jóvenes”.

Por otro lado, el acto contó con la presencia del reconocido historiador y arquitecto Carlos Moreno quien relató con detalle la historia de la localidad de Vicente Casares, y expresó que “alguna vez vamos a hablar de la historia de Cañuelas y de cómo Cañuelas es el reflejo del 25 de mayo; el reflejo territorial, de organización del territorio y otra de las grandes aspiraciones que tuvo la Revolución de Mayo y sus protagonistas, Belgrano entre ellos, que fue la Educación. Cañuelas en 1823 tuvo una escuela, una de las ocho que había en toda la Provincia”.

Moreno además hizo especial hincapié en la conformación de la Industria Lechera y agregó que “en el camino donde ahora es la estancia que se llama del Rosario, hubo una primera industria que fue importantísima, tan importante que pudo introducir un montón de productos nuevos, y un nuevo concepto de la higiene, que es la pasteurización -algo terriblemente moderno en ese momento- y la refrigeración. Después, eso creció enormemente, con cuarenta lecherías en Buenos Aires que distribuían los productos que se hacían acá. Acá cambió todo, el puestero se transformó en tambero, el tambero transformó su modo de vida. Es una historia que parece lejana, pero son nuestras raíces las que dan pie al futuro».

El historiador y arquitecto continuó hablando de los valores que conforman a la comunidad, y agregó que «la historia de Vicente Casares es una industria del futuro, es industria de rescatar producciones, del turismo, elementos fundamentales para la identidad y el autoestima de la comunidad. De no creer que es una comunidad linda para vivir, y no para hacer en sentido productivo. Vicente Casares tiene valores, con su historia, que si se unen a políticas de desarrollo, tienen muchísimo futuro. No es una población que ya no podrá ser, es para sembrar con estas raíces el árbol que necesita crecer para el futuro de Argentina».

Por último, una alumna de sexto grado de la Escuela N°17, llamada Giuliana Coppola, habló frente a la comunidad e hizo referencia al aniversario de la localidad y al bicentenario del distrito. Giuliana expresó que “estamos muy contentos de celebrar el ser cañuelenses y vivir en este lugar hermoso ya que festejamos los 200 años de creación. Cada localidad es importante porque son parte de la identidad de Cañuelas; pero hoy estamos juntos para recordar a Vicente Lorenzo del Rosario Casares, conocido públicamente como Vicente Casares, un estanciero y político argentino, miembro de la generación del 80 y creador de la Primera Industria Láctea del país”, y continuó “recordarlo y recordar su día hace posible que las nuevas generaciones aprendamos de sus esfuerzos y perseverancia en la construcción de nuestro país”.