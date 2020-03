Ya que hablamos de esto, no les parece muy raro este virus?

Compartir

Parece diseñado por Joseph Mengele, daaaaleee! ataca a todos pero mata a viejos y personas con enfermedades preexistentes, sí se detectaron algunos casos de mortandad sin enfermedades preexistentes o problemas de depresión inmunológica, (daño colateral y pocos), parece más una limpieza al estilo Thanos, que un virus autogenerado por un chinito loco que se come los murciélagos crudos, daaaale, de verdad alguien cree que esto empezó con un chino clavandose a batman? y justo en china, que son los dueños de la mayor parte de la deuda de EEUU generada en la explosión de la burbuja del 2008, y que además estos yanquis son los dueños de la vacuna? y ahora que llegó el virus a yanquilandia y tienen más casos que todo el continente americano junto, justo ahora encontraron la vacuna! no te la cree ni el Benja!

Yo sé que solo soy un pelotudo que pase lo que pase en el mundo tengo que seguir laburando y tratando de hacer las cosas bien, pero también soy un pelotudo que trata de razonar, y casi abatido sigo intentando cambiar al mundo, dejar de ser el peor de los males que tiene este planeta, intentando no ser más el verdadero e incurable virus que extermina al mundo, pero no encuentro aliados, ustedes que son seres pensantes, y pueden, los invito a pensar, a empujar a los demás a hacer las cosas bien.

De puro desfachatado les tiro 3 ideas para que las piensen, y a riesgo de convertirme en un escupidor de esas frasecitas de autoayuda, positivas, melosas y optimista, van mis tres creencias de cómo mejorar:

-Primero: tratando de ser lo menos contaminante posible, tarea más que complicada, en un mundo que es plástico y sintético, pero bueno, con no pedir la bolsita en el almacén ya es un pasito adelante, no tirar la basura en cualquier lado, que sé yo, hay tantas cosas para hacer, usar reciclable, separar los desperdicios, cuidar a los seres vivos…etc etc etc…No contaminar con las cosas que decimos de los demás y como juzgamos al resto.

-Segundo: pensar siempre en el otro primero, ser justo, amable, atento. Hablar con una sonrisa y devolver con amabilidad todas las interacciones de la vida. Y acá se me cruzan por la mente los corruptos, los ventajeros, ladrones, aprovechadores, estafadores, delincuentes, asesinos, malandras, malhechores (podría seguir y seguir, somos tan mierdas que tenemos miles de palabras para identificar las personas que hacen algún mal y solo algunas pocas para las que hacen el bien), tanta necesidad de poder? cuánta guita más necesitas robar?, me viene a la cabeza aquel razonamiento nipón que dice que solo hay 2 maneras de aprender, por las buenas y x las malas, por las buenas es cuando te dicen no toques que esta caliente y uno que es inteligente no toca, por las malas es cuando sos un boludo y tocas y te quemas y lloras, pero aprendiste que quema. A los japoneses le agrego la 3ra forma de aprender, la argenta, que es…no aprendemos. (Resumo: ya vimos en cientos de años de corrupción y malos gobiernos que cada vez nos va peor, qué sentido tiene seguir haciendo las cosas mal?)

La sonrisa, (también resumo), mi amigo Gerar, una vez me dijo algo que me cambió para siempre la forma de encarar la vida, me dijo (y razonaba para él) «cuánto tiempo voy a estar en el mundo? y ese tiempo me la voy a pasar de malhumor y enojado? noooo yo quiero otra cosa para mi, y denisss, esa es una decisión mía, es un cambio de actitud que me propongo a hacer yo.». Nunca dejamos de ser lo que somos, pero si podemos cambiar los malos hábitos por buenos, por esa sonrisa vs cara de orto.

-Tercero: Explotar a fondo lo único bueno que tenemos como humanidad, a mi entender y dejando de lado la capacidad de sentir amor (porque sospecho en mi pelotudez que algunos animales también son capaces de sentir amor) explotar a full la capacidad única e irrepetible de crear arte, en cualquiera de sus formas. Lo escuché una vez decir a Facundo Cabral: «Un músico más… es un soldado menos, no se puede apuntar un arma mientras se sostiene una guitarra» Lo veo a mateito con su órgano y sus instrumentos alrededor y solo veo la paz, la inocencia y el amor que el mundo necesita.

Realmente lamento lo que somos como humanidad, pero más me molesta la incapacidad que tengo para poder cambiar al mundo, nos vamos a ir a la mierda.. si, pero como dijo el Richard en aquel poema que nos hizo leer a todos. «me voy a ir del mundo, pero envuelto en una nube de humo, a los gritos y las patadas…diciendo -vaya viajecito!-

Bueno no me quería extender tanto, solo que sospecho que somos una mierda como especie, pero tengo una leve esperanza de poder cambiar, por lo menos cuando me pongo melancólico y presagiador y miro a benja y a elina y me dan ganas de ver al mundo cambiado. Dejar la etiquetas de lado y laburar para un mundo mejor, cómo? haciendo cada uno lo que tiene que hacer con una sonrisa y con honestidad. Esa honestidad es con uno mismo, sin esperar aplausos ni nada. Cuando te llame el santo padre a su lado y te pregunte qué hiciste en tu vida?, hiciste algo que valga la pena? hiciste de alguna manera que la vida de los otros sea mejor? , en ese momento, espero que puedas levantar la frente y con orgullo enumeres una lista interminable de acciones gentiles.

Tenemos que ganarnos el nombre de «humanidad», por ahora solo somos una especie dañina, un VIRUS.

Les pido disculpa por lo largo del mensaje, solo quería decirles que los quiero.

Autoria: Daniel Valdés Molins