Compartir

Buffon et la premiere approche experimentale de la mesure un moment

Patrick De Wever

Professeur MNHN – Terre

J’ai notion de temps libre est complexe a definir, tant elle releve d’approches plusieurs. Le temps de l’histoire est celui qui interesse plus particulierement celui du geologue. Notre stratigraphie est le livre de l’Histoire d’la Terre. Ce livre reste lu depuis un moment, chaque lecteur essayant d’en ameliorer la comprehension generale.

Temps de l’homme, temps libre de la Terre

Qu’est-ce donc que moyen ?

Du calendrier a Notre montre

Affrontement des moment

Temps stratigraphique, 1 temps libre raboute

Un tracas en archives geologiques

Compter des couches

Buffon et la premiere approche experimentale de la mesure un moment

L’avenement de la physique

La radiochronologie et ses retombees disciplinaires

Intrigue par le rendu fourni avec le comptage des varves (la Terre a bien environ 10.000 ans), Buffon veut le tester avec une autre technique. Il part de l’observation de mineurs : la temperature augmente Quand l’on s’enfonce dans les entrailles d’une Terre. Il en tire une hypothese d’embauche : c’est parce que Notre Terre originelle est une sphere de Matiere organique, matiere azotee, etc.Il existe plusieurs familles comme :

Buffon se marche aussi par la physique, et partant d’une publication de Newton sur la propagation de la chaleur, il definit un protocole experimental rigoureux. Cela fait forger des boulets de fer, dans ses forges de Bourgogne, dont le diametre varie. Il les fait ensuite chauffer a Notre limite de un point de fusion et mesure le temps de leur refroidissement. Les mesures obtenues montrent une correlation positive entre diametre des boulets et duree de refroidissement, ce dont Buffon tire une regression graphique qui lui permet d’extrapoler la duree de refroidissement tout d’un boulet dont la taille serait celle en Terre.

Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon. © Musee Buffon a Montbard, wikimedia commons, DP

Buffon propose un age Afin de la Terre

Dans une premiere publication, « Mes epoques une Nature », en 1779, Buffon annonce ainsi que la Terre doit avoir 25.000 annees, votre age bien plus important que celui admis alors par l’Eglise. La hardiesse en pensee de Buffon, pour l’epoque, confine a la temerite. Du reste, a Notre sortie de le ouvrage, Buffon ecrit de Paris a mon mari : « Je mets donc pour le moment present le salut dans la fuite et je pars dimanche pour arriver a Montbard » (son fief de Bourgogne). Apres quelque temps et quelques lettres d’excuses aux instances ecclesiastiques, il put revenir dans Paris. Mais il continue ses travaux et publie successivement 50.000 puis 75.000 annees. Memes motifs, memes punitions, exils en Bourgogne !

Les carnets de Buffon revelent quant a eux que ses experiences donnent a J’ai Terre environ 10 millions d’annees. Buffon n’a jamais publie votre chiffre, est-ce bien la pression sociale et morale qui l’a contraint a votre « discretion » ? Mais sa conviction etait intacte et les resultats de son etude transparaissent dans la derniere phrase de son livre : http://datingmentor.org/fr/adam4adam-review/ « moyen semble fuir et s’etendre a mesure que nous cherchons a le saisir (. ) plus nous etendrons moyen et plus nous approcherons d’une verite et de la realite de l’emploi qu’en a fait la nature. » S’il s’en tient enfin a une chronologie officielle plus courte, il ne va s’empecher d’en expliquer la cause en ces mots : « Neanmoins il faudra raccourcir autant qu’il est possible concernant se conformer a Notre puissance limitee de notre intelligence . »

Mes experiences de Buffon ont un retentissement important dans la pensee de le epoque : c’est bien a la fois la reemergence et Notre demonstration en notion de longue duree des temps libre geologiques. Divers des contemporains le soutiennent, d’autres s’opposent a lui. Buffon beneficiait de soutiens tel celui de Jean-Baptiste Lamarck et avec lui moyen long fera egalement irruption en biologie. C’est un progres fondamental, qui ouvre la porte a la theorie de l’evolution des especes . Par exemple, s’il est complexe d’admettre que les L’espece est l’entite fondamentale des classifications, qui reunit les etres vivants presentant un ensemble de caracteristiques morphologiques, anatomiques. » data-url=»/planete/definitions/zoologie-espece-2261/» data-more=»Lire la suite»> especes ont pu evoluer en 6.000 ans, on concoit facilement qu’elles ont pu le faire si elles ont dispose de plusieurs dizaines de milliers d’annees.