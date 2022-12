Compartir

Haddii aad tirtirto reputation-kaaga Shukaansiga, ma awoodid inaad mid cusub samayso muddo eight maalmood ah

Cusbooneysii abka Myspace-ga Haddii Shukaansiga Fb uusan soo muuqan, waxaa laga yaabaa inaad u baahato inaad cusboonaysiiso mobaylka Twitter-ga noocii ugu dambeeyay. Waxa suurtogal ah inside the aad awood u siiso casriyaynta tooska ah ee Android oo aad cusboonaysiiso dhammaan abka hal mar iPhones.

Hubi xidhiidhkaaga Wi-Fi-ga, haddii aad ku xidhan tahay shabakadda Wi-Fi oo ay dhibaato kaa haysato abka kale, waxa laga yaabaa inaad u baahato inaad hagaajiso xidhiidhkaaga internetka. Haddii aad ku jirto qorshaha xogta mobaylka, waxaa jira waxyaabo aad isku dayi karto inaad hagaajiso marka xogtaada moobaylku aanay shaqaynayn.

Daar ogeysiisyada abka Fb Haddii aad curyaamisay ogeysiisyada abka, hubi inaad ka reeban tahay Myspace ama dib u socodsii ogeysiisyada.Waxaad u habeyn kartaa ogeysiisyada iPhones iyo aaladaha Android os lorsque aad ugu qariso ogeysiisyada abka shaashadda qufulkaaga.

Nadiifi kaydka qalabkaaga gacanta. Qalabkaagu wuxuu kaydiyaa xogta si uu uga caawiyo abka inay lorsque degdeg ah u ordaan, laakiin xogtaasi means xumaataa oo waxay ka ilaalisaa abka inay au moment ou fiican u shaqeeyaan. Nadiifinta kaydka iphone ama aaladdaada Android os waxay xallin kartaa dhammaan khilaafaadka.

Hubi haddii Twitter uu maqan yahay. Haddii isticmaalayaasha kale ay ka warbixinayaan dhibaatooyinka Facebook-ga, malaha wax aad samayn karto ma jirto oo aan ahayn inaad sugto inuu mar kale shaqeeyo.

Xir abka Facebook an excellent aaladaha Android-ka, waxay hagaajin kartaa dhiqlaha yar-yar ee sababa in the shaqayntu meesha ka baxdo.

Dib you bilow qalabkaaga Deminta qalabkaaga oo aad dib you shido waxay hagaajin kartaa arrimo los angeles yaab leh.

Tirtir oo dib u rakib abka Fb-ga Isku time inside the aad ka tirtirto abka Apple’s ios ama Android oo aad an excellent Apple’s App Shop.

Los angeles xidhiidh Xarunta Caawinta Facebook. Haddii aadan weli geli karin Shukaansiga Fb oo qofna uusan ka warbixin arrimaha adeegga, waxaad la xiriiri kartaa kooxda taageerada Myspace.

Tirtir Shukaansiga Facebook

Haddii aad tirtirto character-kaaga Shukaansiga, waxaad lumin doontaa character-kaaga Shukaansiga, oo ay ku jiraan jawaabaha, jeceylka, taranka, iyo wada sheekaysiga.

Maskaxda ku hay when you look at the tirtirida wada sheekeysiga ee profile-kaaga Shukaansiga uusan ka tirtirin qofka kale sanduuqiisa shukaansiga. Isticmaalayaashu ma tirtiri karaan fariimaha los angeles soo diray ama los angeles helay ee ku jira sanduuqa boostada isticmaale kale.

Waxaad tirtiri kartaa akoonkaaga Shukaansiga Myspace adigoon tirtirin akoonkaaga Twitter. Tirtiridda akoonkaaga Myspace, dhanka kale, waxay tirtiri doontaa profile-kaaga Shukaansiga.

Dhowr arrimood ayaa dhibaatadan gaarka ah ku keeni kara adeeggan cusub ee baraha bulshada, waxaa sababi kara laba ka middle ah sababahan: Mid: aadan isticmaalin software-ka Myspace iyo labo: waxaad ka yar tahay 18 jir. Maadaama qof kasta oo ka yar da’da 18 uusan samayn karin akoon u gaar ah, ma jiraan wax badan oo aan ka qaban karno. Laakiin haddii aad ka weyn tahay 18, xalka kaliya ee dhibaatada waa inaad soo dejiso application-ka aaladahaaga Android ama IO-gaaga quand aad awood ugu yeelato inaad gasho Shukaansiga Myspace.

Review: Myspace shukaansi fiican

Shukaansiga Twitter waa barnaamij shukaansi toos ah oo habboon. Ma xuma. Ma fiicna. Waxaan siinayaa qoraal 4 ka middle ah shanta xiddigood si aan you muujiyo dareenkayga isku dhafan ee iyada. Faa’iidada ugu weyn ee app shukaansi Myspace waa inside the ay gebi ahaanba bilaash ah marka ay timaado la mid ah iyo fariimaha. Ma jiraan kharashyo qarsoon ama rukunno. Adeegga shukaansigu a hundred% waa bilaash minute bilow ilaa dhamaad.

Marka los angeles eego tirada dadka toward Myspace, waxa ay u ekaan lahayd into the goobada shukaansi waa in ay ka buuxaan si ay u fududaan lahayd during the los angeles helo lammaane best hookup apps Adelaide qumman. Nasiib darro, xiiso la’aanta inta badan isticmaalayaasha Twitter ayaa horseeday a good doorasho xaddidan, oo inta badan ka kooban dhegaystayaal da’ weyn, oo leh wax badan oo marmar marmar ah akoon been abuur ah.