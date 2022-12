Compartir

Ad esempio monetizzare con una foglio Facebook: i requisiti addirittura le dritte verso battere

Che ancora quanto sinon guadagna durante gli strumenti messi a disposizione da questa ripiano

Hai provato inveire della scelta di meritarsi sopra Facebook pero non hai timore di che provare se la aneantit pagina e idonea tenta monetizzazione? Pazientare quale uno ti contatti dallo squadra di Facebook verso avvisarti di non so che del genere e che razza di imporre che tipo di l’Agenzia delle Entrate ti avvisi del cosa che hai venduto paio volte il timbro della ingranaggio. Se non ti darai da eleggere in anzi soggetto non potrai mai profittare questa percepibile opportunita offerta dal canale communautaire di Zuckerberg.

Con presente paragrafo ti spieghero quali sono le opzioni a meritarsi ringraziamento tenta asphyxia pagina Facebook ed come conoscere se questa e idonea appela monetizzazione.

Come funziona la monetizzazione su Facebook

Mah quante pirouette ti sara avvenuto di rilevare annunci di fauna che sostengono di meritarsi diligentemente attraverso le affiliazioni oppure prossimo metodi online. Inutile nasconderlo: qualsivoglia, perlomeno gia nella cintura, abbiamo controllo indivisible filmato oppure certain banner di questa natura, cosi che tipo di ogni abbiamo ricercato indivis come a aggiudicarsi con Internet. Ebbene, all’incirca manque non lo sai, pero il agreable rete informatica oltre a celebrato ancora amato del umanita dispone di vari attrezzatura utili a capire. Diamo un’occhiata ai principali.

Taluno dei metodi piu diffusi e colui delle inserzioni mediante-stream, come consentono agli fruitori di prendere dei profitti concedendo a Facebook l’inserimento di spot pubblicitari nei video condivisi. Il inizio e adeguato al talento di persone che visualizzano il moderato di nuovo all’inserzionista. E usuale che per acquisire entrate soddisfacenti da attuale genere di monetizzazione occorra portare una pagina alquanto seguita.

Insecable prossimo come per il che razza di la programma permette ai propri iscritti di meritarsi e l’abbonamento verso indivis canale; Facebook, invero, concede ai follower di una foglio di concorrere con risparmio sopra una altezza periodico a basamento del direttore. Ci sarebbe, successivamente, la possibilita di mutare brand influencer: in attuale accidente, il creator di una facciata prestigioso stringe excretion unita in indivis fattorino che razza di lo onorario per accordare percettibilita ai propri beni ovverosia servizi. Pensa, che, a una scritto di investimenti finanziari addirittura trading abbastanza seguita: assenza di sorprendente ad esempio una piattaforma di mediatore online proponga al suo responsabile una apporto di attuale varieta a sfruttarne la reputazione ed schiacciare rso follower a suscitare un account.

Rso requisiti per la monetizzazione riguardo a Facebook

Avrai pattuito da sola/o quale occupare una vicenda gestita mediante appena competente (volesse il cielo che per l’ausilio di indivisible tool a il communautaire mezzi di comunicazione gestione) e, percio, seguita da molti follower costituisce una luogo essenzialmente sopra cui edificare un’attivita di monetizzazione circa Facebook. Eppure, devi conoscenza che la programma vincola la selezione di abusare dei vantaggi della monetizzazione ad un qualunque criteri inclusi sopra tre aree ben precise:

gli standard della community di Facebook;

le normative sulla monetizzazione verso rso partner;

le normative sulla monetizzazione dei contenuti.

Molti dei requisiti richiesti sono riscontrabili sopra ognuna di queste regolamentazioni, bensi in riga duce possiamo procacciare quale dovresti offrire attenzione specialmente per non partecipare contenuti che tipo di incitino appata razzismo anche all’odio ovvero che tipo di abbiano a perche comporre durante forza addirittura erotismo. Altri aspetti importanti sono la realta ed l’originalita delle informazioni; non e realizzabile impiegare strategie strappa clic basate sulla proclamazione di contenuti falsi oppure fuorvianti sia che tipo di e gravemente interdetto dissentire contenuti appunto presenti online.

L’idoneita alla monetizzazione e legata ancora appata partecipazione di diffusione e – che razza di proprio avvertito – al vasca d’utenza. Dal secondo in cui la abaissa scritto risultera allineata con volte parametri necessari potrai abbozzare per valutare.

Vincere mediante Facebook: quale mettere in azione la monetizzazione

Molte persone sono convinte quale cosi necessario sciogliere oppure mettere in azione la monetizzazione verso poter abbozzare a svolgere determinate persona remunerative durante presente affable network. La realta e come Facebook monitora con mezzo automatica le pagine e assegna loro taluno situazione che tipo di determina l’idoneita ovverosia tranne a ricevere guadagno aborda monetizzazione.

Dunque, la norma per procurarsi questa dritta e chiaro: complesso cio che tipo di devi fare e appressarsi a Creator Analisi ancora cliccare sulla accento “Monetizzazione” nel carta a manca. Qua devi vagliare la vicenda che ti interessa monetare ancora convenire clic verso “Applica”. La facciata ad esempio sinon aprira ti informera sullo governo questo della aneantit vicenda sopra rapporto ai requisiti della piattaforma: se apparira il bollino rossiccio ovvero arcano non potrai sfruttare delle funzioni di monetizzazione (nel originario evento per coraggio di problemi gravi sulla scritto, nel appresso fatto con fine di un qualunque problemi meno gravi); nel caso che, al posto di, la aneantit vicenda fosse indicata sopra il bollino ecologista, potrai impostare da all’istante a comprendere con Facebook.

In conclusione

Mediante codesto paragrafo ho agognato di esporti quelli che razza di – verso mio sentenza – sono i metodi principali a vincere merce Facebook. Eppure, se estompe utilizzi la foglio business a fine di marketing, probabilmente ti interessera adoperare le giuste strategie a arrivare il maggior elenco di acquirenti target. Verso raggiungere le buyer soggetto anche fidelizzarle passaggio i communautaire mezzi di comunicazione e capitale impiegare personaggio congegno soprannominato diario editoriale.

