Detras de las encuestas, el focus, el desk research desplazandolo hacia el pelo bajarme TODAS las apps de ligar que encontre

Realiza falta la app que sea mas etica, en la cual se potencie mantenerse en conjunto de

La vez analizados los pain points del journey, las deseos y necesidades sobre Alba y no ha transpirado sus dificultades habituales al momento de atar, incremento la gama sobre funcionalidades para la app. Aparte rescato de las encuestas las respuestas an una serie sobre preguntas referente a el peso que le dan los usuarios a caracteristicas tipicas de las apps.

De organizar toda esta referencia utilizo un MoSCoW

En mi idea inicial/ideal de app no tenia intencion sobre emplear foto sobre perfil desplazandolo hacia el pelo descripcion biografica, pero toooda los consumidores que participo en las encuestas, en las focus, y no ha transpirado a la que pregunte me dijo que era importante, de este modo que recule desplazandolo hacia el pelo la inclui.

Aunque en el focus desplazandolo hacia el pelo en las encuestas habia salido el pretension sobre que la app llevase un filtro mandatario, he preferido no incluirlo y no ha transpirado sustituirlo por otras formas de filtrar que seres utilizan la app. Decido que sera una app en la que se entra por convite, tendras un sponsor al que se penalizara si uno sobre sus amigos incumplen las normas sobre la app (despues detallare cuales son estas reglas).

Existira eventos a los que los usuarios se apuntara, esos eventos tendran un chat usual en el que las asistentes se organizaran Con El Fin De quedar en el punto o bien en otro sitio de conocerse. Ese chat es mixto, esta inspirado por los conjuntos de whatsapp sobre colegas, seri­a un chat de organizarse no de sujetar.

El objeto de esta app es que las personas se conozca por primera oportunidad en alma, prevenir crearse expectativas con personas concretas e ir a un lugar a pasarlo bien, y luego pues lo que surja. Esto es asi porque esta app nunca es para al completo el mundo, esta dirigida a la que las apps mas utilizadas nunca les funcionan/gustan, gente que considera que notan entretenimiento por usuarios por motivos variados a solamente el factor corporal.

Tras la priorizacion de funcionalidades creo un pequeno mapa de lugar (conozco que el mapa de lugar esta enfocado para web, aunque a mi me favorece an organizar mis ideas y priorizar).

Una vez hecha asi­ como ordenada la investigacion, y detras de una pequena crisis sobre si este programa era la buena idea o me estaba metiendo en un berenjenal inasumible, me dispuse a tierra las ideas.

Producir la app entera no era una eleccion asi que decidi que las tres zonas senaladas en lo alto eran el MVP que necesitaba Con El Fin De presentar el potencial de mi idea.

Por que un onboarding? Si deseamos la app mas moral tenemos que educar a las usuarios. A esta app solo se accede a traves de invitacion (esta explicado en Durante la reciente pieza) asi­ como En caso de que se continuan unas pequenas reglas no se puede proseguir en ella. Los usuarios poseen un sponsor al que se penaliza si sus amigos no siguen las reglas.

Por que lateral? Si queremos la app con el fin de que la gente se conozca poseemos…

Por que eventos? Si queremos la app que potencie conocerse en ser y no ha transpirado en conjunto Tenemos que proponer planes.

En este momento convergen varios futuribles que podrian darse En Caso De Que el esquema se materializase, por un bando el manejo sobre APIs Con El Fin De importar contenido sobre diferentes apps o pi?ginas sociales (pensad en eventos de Twitter etc), por otra parte el modulo sobre establecimiento, En Caso De Que se involucra a las salas, las promotores sobre conciertos y no ha transpirado otras creadores sobre planes, se podrian generar suscripciones sobre paga Con El Fin De priorizar esos eventos, o Promocion…

Al principio de este plan quise procurar olvidarme de mi capa sobre disenadora grafica, asi que el tiempo del que dispuse de crear la zona sobre UI fue harto limitado, y he de aseverar que darle menos vueltas me ha ayudado a sintetizar preferible.

Esta seri­a la esencia de la app son las 2 partes mas notables

En un primer momento iba an efectuar el prototipo con Sketch, sin embargo la verdad es que estoy muy enganchada a Figma, asi que que me puse manos a la tarea.

A lo superior alguien se duda por que he llamado a la app drblik.

Durante este proyecto estuve cuestionandome muchisimo mis propios sesgos desplazandolo hacia el pelo En Caso De Que habia conocido dejarlos a un ala o no. Ademi?s le di muchisimas vueltas a como segmentar desprovisto parecer un app exclusiva o dogmatica.

Llegue a la conclusion sobre que la mayor pieza de la gente considera que el alcohol es un facilitador de estas relaciones sociales y en consecuencia de las sentimentales. Y igual que la app va de mantenerse en persona/publico, me vino a la cabeza la frase Drunk in Public.

Es que individuo sobre mis conjuntos favoritos es NOFX, que goza de un maravilloso disco titulado Punk in Drublic, desplazandolo hacia el pelo sobre alla puesto que drblik )