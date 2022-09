Compartir

FOLLAR en la ERA DIGITAL tinder, Grindr, narcisismo y ANTI-COMPROMISO

Han pasado bien casi tres anos desde la primera ocasii?n que descargue Tinder. Por aquel por lo tanto yo aun vivia en Castellon (mi localidad nativo), tenia una cosa cercano a la novia y no ha transpirado los usuarios que veia por Tinder era practicamente la misma con la que me encontraba por las calles del circulo sobre mi poblacion.

Las pocas veces que quede con alguien por aquel por lo tanto por medio de la red social sobre citas, fue con personas que conocia de antemano. Tinder separado fue el asalto sobre resultado de forzarnos a conocernos mas.

Unos meses luego, bien falto pareja, me vine a vivir a Madrid. Aqui, no obstante si existia la mayor variedad etnica y arquetipica en el interior sobre la medio, la mayoridad de estas personas eran turistas tras alguien con quien tomarse unas canas, para que les ensenara la poblacion asi­ como lo que surgiera. a los meses sobre estar aqui Ahora me seguia en Instagram con algunas personas que habia conocido gracias (o a pesar sobre) la medio, me habia observado con unas cuantas y hablaba regularmente con ellas. En la actualidad con panorama, puedo hablar de que la totalidad de ellas seguian un patron especifico, por no hablar de que eran practicamente identicas.

Con ellas compartia gustos, generalmente pertenecian al submundo de Twitter o al moderno trash sobre Instagram desplazandolo hacia el pelo las conversaciones solian transitar entre la universidad asi­ como las ultimas tendencias musicales. A raiz de lo cual, me fui ofreciendo cuenta sobre que Tinder mas que la red social de citas, se habia convertido en una red de contactos ‘a la carta’.

Vivimos en un universo donde el individualismo cronico esta a la disciplina de el fecha. Con la revolucion digital, modelos relaciones sociales se han ido realizando cada ocasion mas endogamicas desde el momento de vista cultural asi­ como demasiadas de ellas se limitan a familia que nos acompana a lugares de no estar solos (ni el individuo ni el otro). En el ultimo capitulo del excelente adiestramiento sobre Inaki Dominguez ‘Sociologia de el Moderneo’ (Melusina, 2017) se acento sobre la altivez como instrumento de seduccion. Quiza este fenomeno sea mas palpable en los hombres, Ya que tradicionalmente ha sido la parte que ha tenido que demostrar mas oposicion tanto fisica igual que emocional. Gracias a Dios, esto esta cambiando con el incremento y no ha transpirado analisis de nuevas masculinidades.

El alcanzar (economico o social) es alguna cosa fundamental que afecta a nuestra conductas y no ha transpirado modo de ser. Quien es poderoso, suele mostrarse altivo desplazandolo hacia el pelo distante por motivo de que no precisa demasiado esfuerzo de rodearse sobre multitud (en el significado afectivo, sexual asi­ como social). Quien no lo es puede mostrarse altivo y distante Con El Fin De parecer poderoso y asi rodearse sobre publico; es una tecnica chusca y no ha transpirado rancia sin embargo alla se encuentran los datos, y En Caso De Que miras hacia todo reservado de una discoteca mainstream o a gente con ‘k’ en su numero de seguidores, tendras entrada BiggerCity gran cuenta sobre ello.

Otro gallo canta en Grindr. Igual que no soy un actor sobre sistema, he recurrido an amigos desplazandolo hacia el pelo conocidos LGBT+ con el fin de que me hablen acerca de las diferencias entre la tarima desplazandolo hacia el pelo una diferente. A la pregunta de si preferian Tinder o Grindr al momento sobre comenzar una relacion sentimental o esporadica, mas de dos tercios de los encuestados me comentaron que Tinder les resultaba mas util al momento de descubrir muchedumbre en general. Paradojicamente, ninguna persona me hablo sobre encontrarse entablado una comunicacion sobre larga duracion por mediacii?n de Tinder, mientras que un encuestado me comento que habia acreditado a su marido debido a Scruff (una uso hibrida entre Grindr desplazandolo hacia el pelo Bad ) asi­ como otro que sus dos relaciones mas duraderas (una sobre 2 anos de vida y la una diferente de cinco) empezaron ambas por mantenerse por Grindr para follar falto mas.

Respecto a las diferencias que encontraban entre la red y no ha transpirado una diferente, casi todos coincidieron en que Tinder seri­a mas importante Con El Fin De chatear, quedar y conocer personas en general. Mientras que Grindr es una suerte de cruising digital en el que tambien podias conservar relaciones sexuales falto mediar expresion. En el momento de de elegir entre Tinder o Grindr unicamente para mantener relaciones esporadicas la ganadora es Grindr por impresion unanime.

Quiza hoy que al completo esta ultramediatizado y sujeto a critica, el gran precio que podamos dar con en una conexion (ya sea sexual o romantica) sea el hecho de no tener que dar explicaciones. Pensamos en nosotros mismos mas que en todo una diferente cosa. Tratamos de aliviarnos primeramente sobre querernos y no ha transpirado En Caso De Que nos queremos, seri­a desde la recorrido desplazandolo hacia el pelo la altivez. Nos queremos aunque que nunca se note.

Esta fortuna sobre anti-romanticismo nos realiza ser mas distantes a la hora de expresar las inquietudes tanto afectivas como culturales. ‘My heart will go on’, si, el baldon sobre Titanic y no ha transpirado la de estas canciones mas bonitas y no ha transpirado superior interpretadas que se han hecho jamas (prodigiosa Celine Dion), esta adentro de estas veinte canciones mas populares sobre la biografia. Al tiempo lapso, un documental sobre la BBC la calificaba como la cancion mas odiada sobre la biografia. Algunos de los motivos que se daba de dicha evaluacion fue el hecho sobre ser “demasiado sentimental”. Quiza nunca huviese velocidad atras. Aunque yo escojo pensar que si.

Supongo que por eso estoy en Tinder.