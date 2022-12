Compartir

N’hesitez pas a venir parcourir cette «banque de donnees» regulierement et a laisser vos commentaires ou suggestions personnelles !

Saisons:

Un jour a Notre fois. Que passent nos saisons. Au fil des saisons. Les quatre saisons de ta premiere annee. Mes saisons de l’annee. Couleurs de saison. Joli mois de. Splendeurs d’une nature.

«Au printemps, p’tites feuilles, en ete, belles feuilles, en automne, beaucoup d’feuilles, en hiver plus d’feuilles !».

«Janvier prend la neige Afin de chale, Fevrier fait glisser des gui?re, Mars, de l’ensemble de ses doigts de vue pale, jette des grelons aux lilas, Avril s’accroche a toutes les branches vertes, Mai travaille aux chapeaux fleuris, Juin fait pencher la rose ouverte, pres du excellent foin qui craque et rit. Juillet met les oeufs au sein d’ leurs coques, Aout i propos des epis murs s’endort, Septmebre aux grands soirs equivoques, glisse partous ses feuilles d’or, Octobre a l’ensemble des coleres, Novembre a toutes les chansons, Plusieurs ruisseaux debordent d’eaux claire, Et decembre a tous les frissons».

Printemps:

Couleurs de printemps. Senteurs du printemps. Ca sent le printemps . Le bonheur est dans le jardin. Menage du printemps. Mes trouvailles du printemps. Notre fonte des neiges. En avril, ne te decouvre jamais tout d’un fil. En mai, fais votre que celui-ci te plait . Joli mois de mai. Bain de boue. On a dans la boue. vert nature, vert printemps. Le temps du renouveau. Le retour du excellent moment. Mes giboullees du printemps. Le temps de sucres. Le retour des hirondelles. Enfin du vert . Notre printemps, c’est quand J’ai neige fond et qu’elle repousse en gazon (parole d’enfant). Eveil a l’amour. Mille fleurettes. Notre renouveau. Eclosion de fleurs. Semis de paquerettes. Floraison d’idees.

«Voici le mois de mai, ou nos fleurs volent au vent ! ou les fleurs volent au vent, si jolies, mignonnes, ou nos fleurs volent au vent, si mignonnement».

Paques:

Quoi d’n’oeuf, docteur ? Mes cloches sonnent. J’ai chasse aux oeufs. Surprise .

Ete:

Mes plaisirs de l’ete. Plaisirs estivaux. Chaleur d’ete. Vive l’ete . Conte de la nuit d’ete. L’eclat du soleil. L’ete au soleil. Mes joies de la belle saison. Senteurs d’ete. Sous le soleil. Mes vacances. Vacances vitaminees. Le soleil brille . Soleil ardent. Soleil d’ete. Chaude journee entre amis. Lunettes, chapeau et creme. Il fera beau, il fait chaud, j’ai l’ete dans la peau. Ete chaud. Les couleurs de la belle saison. Barbecue avec des proches. Notre king du barbecue. Pique-nique. Pic-nic. Bien cuit . Coup de soleil. Mes beaux journees. Se la couler douce. Se dorer au soleil. Lezarder. C’est le temps des fraises. Cueillette de fraises (bleuets, framboises etc). Sur le sable mouille. Ca sent l’ete. Le bonheur est au jardin. Jeux de sable. Seul(e) (s) parmi nos vagues. Un chateau en (a). Le soir descend via la mer. Le soleil dessine l’or des vagues. chaleur brulante. Il existe le ciel, le soleil et la mer. La mer qu’on voit danser.

Automne:

Splendeurs d’une nature. Flambee des couleurs. J’aime l’automne. Ah, l’air frais. Couleurs d’automne. L’automne, un jour de pluie. L’ete indien. Les feuilles mortes. se ramassent a J’ai pelle. Senteurs d’automne. Ca sent l’automne. Premiers jours d’automne. Vive l’automne. Amusons-nous en feuilles. Des tas de plaisirs . Mes feuilles tombent. tombent des feuilles. Fille (gamin) d’automne. Un automne ensoleillee. Tout en couleur. Preparons-nous pour l’hiver. Cela commence a faire froid. Action de grace. Moyen des recoltes. Le temps des citrouilles. Moyen des pommes. Bonne recolte . Le fruit defendu. Les poires, hum ! que c’est bon. Notre nature a revetu sa magnifique tunique a toutes les couleurs de l’automne. Jeu de feuilles. Soleil d’automne.

«Pomme rouge de l’automne a muri sur le pommier, la voila, je te la donne, mets la dans ton tablier, l’automne reste arrive».

«Une journee d’automne passee en famille, une cueillette de pommes croquee par la lentille».

Halloween:

Une joyeuse (heureuse) Halloween. Nuit ensorcelee. Une Halloween hantee. Des bonbons ou sinon. La chasse a toutes les bonbons. Petits diablotins. Vilaine(s( sorciere(s). Surprises et friandises. Mort de rire. Fais-moi peur . Frissons garantis. Chair de poule. Baiser d’outre-tombe. Les visages une peur. Beuh . Mon fantome d’amour. Nez crochu, chapeau pointu . Abracadabra. Notre Belle et la Bete. Petit (s) monstre(s). J’ai danse du squelette. Tete d’enterrement. Plein de bon sang. Folle bestiole. La citrouille parfaite. A J’ai recherche des citrouilles. J’ai tournee des citrouilles. Les soupes d’Halloween.

Hiver:

Conte de la nuit d’hiver. Senteurs d’hiver. Ca sent l’hiver. Premiers jours d’hiver. Premiers friskas. Premieres gelees. Flocon de neige. Journee froide, coeur chaud. Championnat de boules de neige. Bataille de boules de neige. Beau bonhomme de neige . Un nouvel ami (le bonhomme de neige !). Une boule + une boule = un bonhomme de neige. L’hiver deroule son tapis blanc. Comme la neige a neige . Vive le vent, vive le vent d’hiver . Brrr. Il fera froid . Nos petits esquimos. Maman, c’est froid la neige . Tu es le rayson de vue votre jour d’hiver. Au coin du feu. Je suis a l’automne de ma vie, mais qu’importe puisque l’hiver est notre ami . Ange des neiges. Tourbillons de flocons. la danse des flocons. Avalanche de plaisirs. Merveille boreale. Jour de neige. Sport d’hiver. Pere (maman) et fils (fille) en hiver. Let is snow. Tapis blanc et blanc bonnet. Sous les flocons. Notre manteau blanc de (station de sport d’hiver). Dans la neige, il y avait. Zen attitude.

«Chaque flocon de neige est beau et unique, tout comme toi !».

«C’est l’hiver, mon mignon, mets tes bottes doublees de mouton, ton manteau boutonne jusqu’au nez, mets ton foulard de laine, ainsi, n’oublie pas tes mitaines car dehors, il fait froid, tu verras !».