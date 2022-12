Compartir

Waxa ugu fiican oo dhan, ma jiro wax xad ah tirada dadka aad ku yeelan karto wicitaan

Kani waa habka ugu wanaagsan ee la isugu keeni karo xubnaha madasha maxaa yeelay waxay ku hawlgali karaan hab macno leh.

Xoog saariddu waxay ku badan tahay sheekaysiga qoraalka marka loo eego sheekaysiga fiidiyowga.

Bilaash, soo dejin looma baahna.

Saldhig weyn oo adeegsade

Naxdin fudud, oo leh is actually-dhexgal user-amicable

Bogagga shabakadda waxaa ka buuxa xayeysiisyo

Wada sheekaysiga guud oo keliya, ma laha wax ikhtiyaar ah oo loogu talagalay qolalka mowduucyada ah.

Isku soo wada duuboo, FaceFlow waa fariin los angeles isku halleyn karo iyo barnaamijka wada sheekaysiga fiidiyaha ee qof kasta oo doonaya inuu ku raaxeysto sheekaysiga asalka ah. Runtii waa beddel adag oo loogu talagalay adeegyada farriimaha caanka ah kuwaas oo lacag laga qaadi karo maxaa yeelay waa bilaash.

Adiga ayay kugu xiran tahay inaad go’aansato haddii aad rabto into the qof walba oo goobta jooga uu ka qeybqaato madaddaalada. Waa work with inaad father badan oo cusub kula kulmi doonto FaceFlow, laakiin shukaansigaaga halkan wuxuu ahaan doonaa mid a father badan oo madasha jooga ay u adeegsadaan inay waqtiga ku dhaafaan.

Sidaa darteed, halkan kula kulmi maysid musharraxiin dhab ah. Laakiin haddii aad kaliya doonayso inaad los angeles sheekaysato father ka kala yimid adduunka oo dhan, iska qor.

cuatro. Bisad dhalinyaro ah

Dhammaanteen waxaan ahayn dhalinyaro dhowr jeer, sax? Waan ognahay sida ay ahayd, iskudayga during the aan ogaanno cidda aan nahay, los angeles qabsiga jirkeenna au moment ou dhaqso leh isu beddelaya, oo isku dayaya when you look at the aan ka badbaado qallafsanaantiisa oo dhan.

TeenChat waxaa loola jeedaa inay noqoto meel gabdhaha yaryar iyo wiilasha ay kula kulmi karaan dadka da’dooda ah oo ay macno you samayn karaan adduunka oo dhan. Sanadaha qaangaarnimadu way adkaan karaan oo TeenChat waxaad ka faa’iidaysan kartaa nidaamka taageerada dadka hadda maraya isla waaya -aragnimada.

Waa ujeeddada. Laakiin goobta lagu sheekaysto ma ku guulaysatay inay gaadho hadafkan? In the kasta oo xeerarka iyo tilmaamaha goobta lagu sheekeysto, haddana waxaa jira qaar adeegsada oo ka faa’iidaysan kara siyaasadda nabadgelyo la’aanta ee goobta sheekadan. For the kasta oo ay gebi ahaanba xor dil mil hesap silme u tahay adeegsiga, haddana waxaa laga yaabaa inay jiraan qaar adeegsadayaal shaki leh iyo dhagarqabayaal ku dhuumanaya.

Meel bannaan oo loogu talagalay inay siiso waxyaabo ammaan ah dhallinyarada.

Naqshad nadiif ah oo casri ah.

Suurtagalnimada inside the ajaanibtu iska dhigaan dhallinyaro.

Liiska avatars -ka «hadda onlaynka ah» ayaa muujinaya sawirrada dhibka leh ee adeegsadayaasha.

When you look at the kasta oo TeenChat ay lahayd ujeedo wanaagsan iyo fikrad adag, goobta wada sheekaysiga ayaa ku fashilantay dhinaca ugu muhiimsan: amniga. Lahaanshaha madal lacag la’aan ah oo ay ku hadlaan oo ku sheekaystaan ??ayaa aad ugu wanaagsan warqadda.

During the kasta oo ay jiraan xeerar iyo tilmaamo lagu sheekaysto, haddana waa ammaan within the la yidhaahdo siyaasadahaan quand fudud ayaa looga gudbi karaa, gaar ahaan la’aanta cad -yaqaanayaasha goobta. Shaki la’aan waa sahlan tahay into the la saxiixo oo laga been sheego da’diisa.

Goobtu waxay aqbashaa oo keliya dadka da’doodu u dhaxayso 13 ilaa 19, laakiin ma jiro hab lagu xaqiijinayo for the xubin kasta oo cusubi ay tahay qofka ay sheegaan inay yihiin.

5. Wada hadal

Haddii aad ku cusub tahay magaalada oo aad rabto inaad saaxiibo saa aadan jeclayn xanta oo aad rabto inaad ka sheekaysato waxyaabaha qalbigaaga ku dhow, Wada hadal waxay bixisaa madal onlayn ah oo aad kula kulmi karto oo kula falgeli karto dadka isku fikirka ah.

Barnaamijka wada sheekaysiga qarsoon wuxuu bixiyaa asturnaan iyo isku halayn ka badan shabakadaha warbaahinta bulshada ee caadiga ah, taas oo u oggolaanaysa isticmaaleyaasheeda inay faafreeyaan macluumaadka ay rabaan inay dadweynaha ka sheegaan.

Haddii aad qiimeyso asturnaantaada laakiin aad weli rabto inaad ku xirnaato, barnaamijkan moobaylku wuxuu kuu soo dhoweyn karaa dadka kula wadaaga danahaaga.