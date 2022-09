Compartir

7 fallos que no deberias cometer al requerir casamiento

La pedida sobre mano es un instante que toda chica recuerda con especial apego e afan. Un instante magico en su vida que nunca olvidara Jami?s. Por ello, si deseas que sea un triunfo, Existen 7 errores que debes prevenir a toda costa cuando pides casamiento. ?Te los contamos!

1.- NUNCA pidas matrimonio sin el anillo resulta una norma nunca escrita que, no obstante parece obvia, en gran cantidad de casos no se cumple. Aunque puede que tu chica no te lo recrimine, ella todo el tiempo recordara ese momento desplazandolo hacia el pelo se acordara sobre que nunca hubo un anillo sobre por medio. La pedida bien preparada todo el tiempo deberia tener uno.

2.- Precipitarte El compromiso es un paso excesivamente asentado y no ha transpirado solo hay que darlo cuando los 2 esteis preparados Con El Fin De asumirlo. En caso de que crees que tu chica todavia nunca esta lista de dar el si deseo o incluso te lo ha llegado a decir muchas vez, nunca fuerces la situacion. Puede que ella nunca se atreva a decir que no, No obstante las posibilidades de que lo vuestro funcione se reduciran considerablemente.

3.- requerir casamiento por obligacion En Caso De Que eres tu el que nunca estas elaborado, no dejes que las ganas de casarse sobre tu chica o tambien la opresion social (En Caso De Que llevais gran cantidad de anos de vida juntos) hagan que te declares. No estar con total seguridad sobre tratar dar el transito, o que seguidamente llegue un instante en que te arrepientas durante los preparativos es el pesimo error que puedes cometer. Hasta puede regresar an empobrecer tu relacion.

4.- Contarselo a demasiada personas primero de pedirselo Puede que tu intencion sea buena, aunque las oportunidades de que alguien meta la pata y no ha transpirado tu chica acabe enterandose se multiplican exponencialmente. La sola maneras sobre que sea completamente la sobresalto es que tu seas el unico que sepa que vas a pedirselo.

5.- exigir casamiento enfrente sobre muchisima multitud Las demostraciones publicas sobre apego nunca todo el tiempo son bienvenidas y no ha transpirado debes tenerlo en cuenta. Nunca sabes como va a reaccionar tu chica ante la peticion y, especialmente, si la novia querria que ese instante permaneciese solo Con El Fin De vosotros. Puede que le sea abundante mas laborioso gozar sobre ese instante En Caso De Que esta sometida a las miradas de 100’s de seres o sobre sus parientes asi­ como colegas.

6.- No seleccionar la ocasion apropiado Una peticion sobre casamiento en condiciones requiere una preparacion previa y que todos los astros se alineen con el fin de que todo salga a pedir de boca. Si la data que has escogido coincide con un mal jornada para tu chica, acabais de tener una dialogo o simplemente, las planes no salen igual que tu las tenias ideados, es superior posponerlos. Recuerda que sera algo que recordareis Con El Fin De siempre, debido a que seri­a superior no precipitarse.

7.- No meditar lo que le vas an aseverar Si no has arreglado nada que declarar a tu chica, seri­a preferiblemente no inventar asi­ como cenirte al “?quieres casarte conmigo?” de toda la vida. Nunca puede existir nada pesimo que el hecho de que, con las nervios de el momento, acabes diciendo alguna cosa dificultad o que pueda arruinar la ocasion . ?Cinete al plan!

En la actualidad que Ahora sabes que fallos nunca debes cometer al solicitar casamiento a tu chica, ponte manos a la labor, prepara la ocasion perfecto y no ha transpirado ?lanzate a por el si quiero!

