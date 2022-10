Compartir

Gli esempi di messaggi da scrivere a una ragazza sono chiari : devono essere sintetici e mai banali, brillanti e piacevoli da leggere.

Messaggi chiari, diretti e concreti

Chiarezza, semplicita, frasi brevi e dirette, concetti semplici e non arzigogolati: questo e il segreto dei messaggi vincenti in tema di seduzione. Ecco alcuni esempi di messaggi da scrivere a una ragazza all’inizio della conoscenza:

Ciao! Come stai? Ci siamo visti l’altra sera sono….Questo fine settimana ho del tempo libero e ho pensato che mi potremmo passarlo insieme;

Sabato sera c’e un evento molto interessante: verresti con me?;

La prossima settimana ci sono i… in concerto. Liberati, ti vengo a prendere io ;-).

Questi sono solo alcuni esempi, di seguito invece ti scriviamo dei messaggi assolutamente da evitare:

Wei, tutto bene? Come stai? Io bene. Senti sei bellissima, una ragazza come te merita di essere sempre al centro delle attenzioni di un uomo, te lo meriti e l’ho visto nei tuoi occhi;

Ciao dolcezza, sono qui a letto e ti stavo pensando…sarebbe bello uscire, che dici? Io sono libero lunedi, martedi, mercoledi, giovedi, venerdi, sabato e domenica per te. Che ne dici e ora di divertirci insieme e so che guardi il mio profilo Facebook…

Attenzione anche alle forme verbali e alla grammatica e poi Wei, Hey, Oh, sono tutti termini da evitare. Anche Hola non e piu di moda, a meno che tu non sia spagnolo, argentino o portoghese.

Messaggi sintetici ma non banali

Quindi evita i poemi perche devono arrivare dritto al concetto senza tanti giri di parole inutili tra l’altro. Soprattutto all’inizio e bene essere vivaci, diretti, concreti ecco.

Un messaggio ideale deve essere lungo massimo 3 o 4 righe, intendiamo certo non righe di un documento Word ma di un messaggio WhatsApp o un SMS classico. Meglio comunque stare dentro le 2 o 3 righe per essere certo che, soprattutto sui social network, questo venga letto.

Pensa di costruire un messaggio un po’ come un commento ad un post, ma ovviamente inserisci il Buongiorno, il Ciao, il Come stai che sono sinonimo di educazione.

Messaggi leggeri e simpatici

Si, per conquistare da subito una ragazza o una donna che ti piace devi utilizzare la leggerezza, che non e volgarita o stupidita.

Metti da parte anche la tua insicurezza perche molto spesso i messaggi prolissi, un po’ distorti e non lineari sono sinonimo di questo sentimento piu o meno radicato.

Fai un bel respiro, fai anche una breve meditazione rilassante e “svuota mente” se lo tieni necessario e solo dopo scrivi il messaggio alla tua lei.

Un’altra cosa assolutamente da evitare e mettere fretta, scrivere subito dopo mezz’ora dall’invio del messaggio che rispondere e sinonimo di educazione, che hai visto la doppia spunta su WhatsApp ma ancora non ha risposto, ecc.

Ci sono donne che, per fortuna, non stanno tutto il giorno allo smartphone o davanti al computer e che lavorano, fanno sport, hanno magari dei figli da accudire e non rispondono sempre all’istante.

Se proprio non ti rispondera vorra dire che non era destino e al mondo ci sono centinaia di donne interessanti, non credi? Ecco degli esempi di messaggi leggeri da scrivere a una ragazza:

Ciao, come stai? Io sto facendo…. e pensavo potrebbe essere molto piu divertente fare oggi qualcosa insieme: ti andrebbe di…;

Mi piacerebbe che tu mi accompagnassi a…. sarebbe carino, no?;

Dato che non amo parlare con le persone via cellulare, ti vorrei portare a fare una gita a…..

Messaggi amichevoli

Si, i primi messaggi ad una ragazza devono avere un tono amichevole, leggero e mai alludere a storie sentimentali, a matrimonio, figli, sesso, flirt e simili.

Ecco qualche esempio pratico per farti meglio capire il concetto chiave:

Ciao! Come va? Sarebbe bello vedersi per un aperitivo, che ne dici?. Ci vediamo ……;

Ti va di prenderci un gelato? C’e un locale che hanno appena aperto davvero carino e ancora non ci sono stato. Se sei libera ti aspetto alle….

Cio che farai emergere da messaggi di questo tipo e la tua sicurezza, la tua semplicita, stai mostrando cosa pensi e non sei intimorito dalla risposta, anzi.

Prendi l’iniziativa e sei disponibile, aperto, leggero e affidabile, prendi nota e lavora anche su questi aspetti della tua personalita.

Esempi di messaggi da scrivere a una ragazza che non conosci

Perche in questo articolo non c’e un mero elenco di esempi di messaggi da scrivere a una ragazza? Come visto ce ne sono alcuni e ovviamente, rispettando cio che ti abbiamo scritto fino ad ora, dovrai essere originale , te stesso e seguire alcune regole fisse sempre valide.

Affinche infatti il tuo messaggio sia originale, unico e scritto appositamente per la ragazza che ti piace deve essere diverso dagli altri.

Va bene prendere spunto ma in ogni caso sia perche le donne sono tutte diverse, sia perche tu lo sei, ogni caso e a se. Siamo certi che seguendo queste piccole regole e trucchetti da oggi in poi conquisterai piu facilmente le ragazze e pure grazie a semplici messaggini via WhatsApp o sui social network.

Ma cosa scrivere ad una donna che non conosci? Sicuramente se hai il numero di cellulare della ragazza significa che vi siete almeno visti o vi siete scambiati gia qualche battuta, oppure avete interessi comuni. Ecco, devi sfruttare questi agganci per iniziare a messaggiare in modo astuto ed efficace.

Se invece il tuo primo messaggio lo invierai via social network dovrai sfruttare le informazioni contenute nel profilo della ragazza . Post, foto, stories, attaccati ad uno di questi temi e studia qualche parola ad hoc da inserire nel testo.