Por que varones ‘hetero’ poseen sexo con otros hombres

No les llame gais, llamelos heterosexuales con flexibilidad. Estan tan seguros de su identidad que no les importa de vez en cuando percibir cosas variados

Si, ha leido bien: hombres que tienen sexo con otros hombres y no ha transpirado no son homosexuales. Resulta mas habitual sobre lo que varios puedan meditar. La cosa es bien sencilla: un hombre heterosexual conoce a otro (en un bar, a traves de la red social de contactos, da igual como) desplazandolo hacia el pelo deciden darse un revolcon. Es mas, lo encuentran satisfactorio. Luego, cada uno sigue con su vida perfectamente hetero, carente que el acercamiento les lleve a cabo dudar sobre su orientacion. ?Que mueve a varios varones a estas practicas? Desplazandolo hacia el pelo, ?por que seri­a incorrecto catalogarlos como gais?

En nuestros dias, la aceptacion de la diversidad sexual seri­a mucho de mi?s grande que en el ayer. “A modo que Tenemos la de mi?s grande tolerancia todo el mundo salimos un poquito de nuestros armarios”, sostiene Joan Vilchez, psicologo clinico, psicoterapeuta y no ha transpirado sexologo. “Hombres que no acaban sobre tener buenas sensaciones extremadamente satisfechos podri­an tener la circunstancia de tener relaciones con diferentes mujeres, con un adulto o examinar algunas practicas que en otros tiempos estaban mas censuradas”. Para Juan Macias, psicologo especializado en terapias sexuales asi­ como sobre pareja, “conceptos igual que heteroflexible o heterocurioso estan facilitando a los varones inspeccionar su sexualidad falto necesidad de cuestionar su identidad como heterosexuales”. Por otro lado, Internet facilita el roce, que es virtual o corporal.

A los especialistas les da la impresion lo mas natural del universo, parten sobre la premisa de que la cosa es la orientacion sexual de un individuo desplazandolo hacia el pelo otra las practicas que este porten a cabo. “La orientacion sexual”, explica Macias, “esta construida socialmente, son categorias rigidas y no ha transpirado excluyentes, con implicaciones que afectan a la identidad individual desplazandolo hacia el pelo social”. Forzosamente, individuo tiene que acoplar en alguna de estas tres clasificaciones: heterosexual, homosexual o bisexual. En velocidades, “la practica sexual seri­a mas flexible y mas libre, seri­a un pensamiento descriptivo. Se abre un lugar tremendamente sano en el que la exploracion del afan se libera sobre la identificacion con una orientacion sexual”,explica Macias.

Es tan natural que viene de lejos. Que un hombre emparejado con la chica tuviera un enamorado no era inusual en la antigua Roma. Por nunca hablar de estas que se montaban en las bacanales. Asi­ como jovenes sobre todas las epocas han recurrido a pasatiempos sobre difusa exigencia sexual. “En la adolescencia es harto usual que huviese juegos de cierta genitalizacion: a ver quien mea mas lejos, a ver quien la tiene mas grande, existe tocamientos…”, indica Joan Vilchez. “No dejan de acontecer incursiones homosexuales, pero todavia predomina el patron heterosexual y no ha transpirado se realizan desde la transgresion propia sobre la juventud”, senala el psicologo.

Un nuevo maqueta: SMSM

Un estudio sobre la discordancia entre comportamiento sexual e identidad sexual realizado por investigadores de la Universidad de novedosa York (EE UU), hallo que 131 varones sobre las 2.898 analizados admitian tener relaciones con varones pese a definirse igual que heterosexuales. En impresion de los expertos, representaban a un 3,5% de la poblacion. Desde permite anos de vida, las medicos emplean las siglas HSH de referirse al conjunto de hombres (heteros o gais) que poseen sexo con varones. Pero, recientemente, ha aflorado otro acronimo mas preciso de aclarar a este conjunto. Portales web igual que Straightguise se encuentran consagrados a abordar el motivo.

El ayer julio se publico en EE UU el libro Not gay: sex between white straight men (nunca gay: sexo dentro de hombres blancos heterosexuales), en el que la profesora Jane Ward, de la Universidad sobre California, se hacia este plan: una chica hetero puede besar a una diferente chica, puede gustarle efectuarlo desplazandolo hacia el pelo aun asi se la sigue considerando hetero; tambien su novio puede animarla. Sin embargo, ?pueden los chicos percibir esa fluidez sexual? ?O besar a otro menudo significa que son gais? La autora cree que estamos ante un nuevo patron de heterosexualidad que no se define como lo opuesto o la falta sobre homosexualidad. “La educacion de los hombres ha sido bastante homofobica. Se les ha hecho creer que seri­a antinatural tener esos impulsos latinamericancupid for pc hacia otros hombres”, explica Joan Vilchez.