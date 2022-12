Compartir

“En vez sobre desunir, el trueque une a las parejas”

Despues de mas de 30 anos adentro del mundo ‘swinger’, Pepe Cera, editor sobre la revista ‘Gente Libre’, acento en este clima que ha sido su vida

Pepe Cera, editor sobre la revista ‘Gente disponible’ livejasmin y organizador del zona Swinger de el Salon Erotico de Barcelona. Fotos Ruben Olveira

BARCELONA -En una sala que simula un club de canje de parejas es a donde podri­amos hallar a Pepe Cera. La destello es tenue y no ha transpirado la musica, suave. Un telon carmesi separa la primera habitacion, mas dedicada an ofertar noticia, sobre las espacios mas intimos. Un ambiente tentador en el que se reconoce a las novatos por sus timidas sonrisas asi­ como sus miradas rapidas asi­ como a los veteranos por estallar a carcajadas cada dos por tres. Y no ha transpirado observando todo el panorama desde el mostrador, todo el tiempo concentrado, esta el novio. Exreportero de publicaciones como Interviu, Pepe Cera, aparte sobre asociar de el campo de accion Swinger del Salon sensual de Barcelona, seri­a dirigente sobre la Asociacion Nacional de Empresarios de el atmosfera Liberal desplazandolo hacia el pelo fundador sobre la aun invicta revista multitud Libre, que lleva 30 anos divulgando el atmosfera liberal.

A aniversario sobre en la actualidad es considerado todo un veterano en el espacio swinger. ?Todavia recuerda como se adentro en este ambiente?

-Perfectamente. Por entonces, yo era reportero de Interviu. Habia la division sobre intercambio sobre pareja y no ha transpirado me adjudicaron a mi el seguimiento del argumento. Suvenir que habia excesivamente poquito espacio, nunca igual que En seguida, y no ha transpirado igual que me gusto demasiado, comence a involucrarme mas alla de el empleo. Tambien, coincidio con que, al de no mucho tiempo deje el grupo ceda, asi que monte una revista sobre clima liberal e trueque sobre pareja.

-Asi seri­a. A lo largo de unos 20 anos ha sido la grifo sobre la generalidad sobre las clubs de Espana. Hemos potenciado abundante la mentalidad y no ha transpirado los usuarios curiosa no podia estar desprovisto la revista. Muchos sobre los swingers que hay a fecha de en la actualidad se animaron ir a las clubs asi­ como probar debido a esta publicacion. Al final, llamo la interes a ese segmento de la mundo que queria tratar, pero que al identico lapso, por la copia moral, nunca queria.

?Como ha cambiado este ambiente en las 3 decadas que lleva al timon sobre la revista?

-Ha cambiado bastante. Para comendar, en la cantidad sobre clubs. Realiza 30 anos habia bastantes menos. Suvenir que habia uno en Madrid, dos en Barcelona y no ha transpirado alguno en Sevilla. Asi­ como Con El Fin De sobre relatar. Con el lapso lo cual ha ido cambiando y En seguida Existen muchisimos mas. Ademi?s hay mas swingers, por caso. Pero esto va por temporadas. Como podri­a ser, hace unos diez anos de vida hubo un enorme bajon por la crisis, No obstante en los ultimos 3 anos de vida volvemos an estar en auge.

?Este repunte a que se tiene que?

-A que las personas ha evolucionado. Hoy por hoy la humanidad en general tiene la cabeza mas abierta desplazandolo hacia el pelo a muchas parejas el ambiente liberal les llama la consideracion asi­ como les fascina. En parte, creo que tiene que ver con la ensenanza sexual. Primero era inexistente y las personas ni se planteaba el forma sobre vida swinger. Muchos tampoco lo conocian. Actualmente, en intercambio, estamos preferiblemente. Tambien, mi revista igualmente ha ayudado a dar a reconocer este espacio desplazandolo hacia el pelo eso se ha notado.

?Y en cuanto a la red desplazandolo hacia el pelo las aplicaciones?

-Han influido demasiado en la difusion dentro de los usuarios. Mucha multitud queda a traves de paginas web asi­ como sobre aplicaciones desplazandolo hacia el pelo esta gran innovacion tambien ha favorecido que exista bastantes mas clubs asi­ como multitud que se anime an examinar. En cuanto a multitud disponible, Internet se ha comido a la revista. Antes se distribuia en quioscos, mientras que hoy por hoy resulta una publicacion gratuita Con El Fin De las clubs de trueque.